World Homoeopathy Day 2026: 10 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस? जानें इतिहास और इस दिन का महत्व

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World Homeopathy Day Kab Manaya Jata Hai: हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे (World Homeopathy Day) मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे खास तौर पर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक Samuel Hahnemann की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे को को मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर होम्योपैथी के इलाज, दवाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। साथ ही, यह दिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कैसे काम करती है, होम्योपैथी किन बीमारियों का इलाज करती है, इसकी जानकारी को जन- जन तक पहुंचाने के लिए भी जाना जाता है।
हर साल 10 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। होम्योपैथी डे को मनाने के लिए 10 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1755 में Samuel Hahnemann का जन्म हुआ था, जिन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की खोज की। Samuel Hahnemann का कहना था कि होम्योपैथी (Homeopathy) एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है, जिसका सिद्धांत है- Like cures like यानी जैसा रोग, वैसी दवा। आसान भाषा में कहें तो जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की बीमारी होगी, उसका इलाज भी उसी तरीके से किया जाएगा।
होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।
इतिहास की बात करें तो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। Samuel Hahnemann एक जर्मन डॉक्टर थे, जो उस समय की बीमारियों को ठीक करने के लिए चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे संतुष्ट नहीं थे। इसी के आधार पर Samuel Hahnemann ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और Similia Similibus Curentur का सिद्धांत भी दुनिया को दिया। इस सिद्धांत का अर्थ है- समान समान को ठीक करता है। 1796 में उन्होंने होम्योपैथी पर पहला लेख प्रकाशित किया और फिर धीरे-धीरे यह चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया में फैल गई। विश्व के अन्य देशों की तुलना में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह काफी लोकप्रिय पद्धति है। तब से हर साल 10 अप्रैल को एक खास थीम के साथ वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है।
वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस 2026 की थीम Harmony Through Homeopathy- Healing Beyond Borders" यानी कि होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य - सीमाओं से परे भी इलाज कर सकता है। इससे पहले साल 2025 में वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम "सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी" रखी गई थी।
होम्योपैथी का इलाज काफी सस्ता है।
वर्ल्ड होम्योपैथी डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य कई रूपों में महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल हैः
लोगों को होम्योपैथी के फायदे और इसके सुरक्षित उपयोग के बारे में सही जानकारी के लिए यह दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।
वर्ल्ड होम्योपैथी डे को मनाने का उद्देश्य होम्योपैथी को मुख्यधारा की चिकित्सा में और अधिक मजबूत बनाना है।
यह दिन होम्योपैथी क नई दवाओं और उपचार पद्धतियों पर रिसर्च को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है।
जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत में होम्योपैथी की लोकप्रियता ज्यादा देखी जाती है। यूनानी और आयुर्वदा की तरह ही भारत में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आयुष मंत्रालय (AYUSH Ministry) के अंतर्गत इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े होम्योपैथी उपयोगकर्ताओं में से एक है। इस चिकित्सा पद्धति के तहत हजारों सरकारी और निजी होम्योपैथिक क्लीनिक देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं।
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हम प्राकृतिक और सुरक्षित चिकित्सा पद्धति के महत्व को समझते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह बीमारी के इलाज को आसान बना देता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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