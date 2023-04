मीज़ल्स-रूबेला बना नयी चुनौती, WHO ने इन एशियाई देशों को दिए इस बीमारी को रोकने के निर्देश

आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों में केवल समय पर मीज़ल्स की वैक्सीन ना लगने या टीके की कमी के कारण 90 लाख बच्‍चे बीमारी की चपेट में आ गए।

WHO On Measles Prevention : बच्चों को होने वाली मीज़ल्स-रूबेला की बीमारी को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने के आदेश विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (World Health Organization) ने दिए हैं। WHO ने खासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी देशों से खसरे पर नियंत्रण पाने के लिए तत्‍काल कारगर उपाय करने के निर्देश दिए है। बता दें कि, आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों में केवल समय पर मीज़ल्स की वैक्सीन ना लगने या टीके की कमी के कारण 90 लाख बच्‍चे मीज़ल्स की चपेट में आ गए। टीकाकरण की कमी के चलते यह बीमारी तेजी से फैल रही है। (WHO On Measles Prevention In Hindi)

वैक्सीनेशन की कमी से फैल रही है रूबेला-मीज़ल्स की बीमारी

समचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया में WHO की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्‍टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि, खसरे के बढ़ते प्रकोप को तत्‍काल रोकने की जरूरत है और इससे बचने के लिए सभी उपाय तेज गति से आगे बढ़ाने होगें।

बता दें कि, खसरा या मीज़ल्स एक प्रकार का इंफेक्शन है जो बच्चों को बचपन में होता है। 5 साल से छोटे बच्चों को इसका खतरा अधिक होता है और ज्यादातर मामले भी इसी उम्र के बच्चों को होते हैं। कभी एक कॉमन और गम्भीर बीमारी कहा जाने वाला खसरा आज वैक्सीन की मदद से रोका जा सकता है इसीलिए, हर साल दुनियाभर में मीज़ल्स वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मीज़ल्स को रुबेला के नाम से भी जाना जाता है। यह गम्भीर होने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। वहीं, विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार,

साल 2019 में खसरा टीकाकरण की कवरेज का स्तर अधिकतर 94 प्रतिशत (पहली वैक्सीन) और दूसरी डोज़ के लिए 83 प्रतिशत रही।

हालांकि, 2021 में इसमें काफी कमी आई और 86 प्रतिशत बच्‍चों को पहली वैक्सीन लगाई गई वहीं, 76 प्रतिशत बच्‍चों को ही दूसरी डोज़ मिल सकी।

वहीं, अभी भी करीब 90 लाख से अधिक बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगाया जा सका है और 53 लाख बच्‍चों का आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है।