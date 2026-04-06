World Health Day 2026: कब और क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? जानें इस दिन का इतिहास और महत्व

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World Health Day 2026: दुनिया को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और वैश्विक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता को उजागर करना है। इन दिनों जब खानपान, एक्सरसाइज की कमी और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, तब विश्व स्वास्थ्य दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day 2026) क्यों मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस का इतिहास क्या है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर छपी जानकारी के अनुसार, हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता (vishva swasthya divas kab manaya jata hai) है। यह तारीख खास इसलिए चुनी गई क्योंकि 7 अप्रैल के दिन ही साल 1948 में World Health Organization की स्थापना हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना है।
विश्व स्वास्थ्य दिवसको मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। यह दिन वैश्विक स्तर पर लोगों को बीमारियों की रोकथाम के बारे में जानकारी देना, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देने और सरकार और संगठनों को स्वास्थ्य नीतियों पर काम करने के लिए प्रेरित करने की याद दिलाता है। आज के समय में जब लोगों के बीच जेनेटिक्स, संक्रमण के अलावा लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, तब विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का उद्देश्य और भी ज्यादा हो जाता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस का इतिहास World Health Organization की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होने के कारण 1950 से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। खास बात यह है कि वैश्विक स्तर पर लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल एक खास थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। यह थीम किसी खास स्वास्थ्य समस्या या मुद्दे पर केंद्रित होती है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, प्रदूषण और जलवायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान आदि।
विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिव स की थी स्वास्थ्य के लिए एकजुट। विज्ञान के साथ खड़े रहें... चुनी गई है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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