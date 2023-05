ओडिशा में 55 वर्षीय महिला की स्ट्रोक आने के एक सप्ताह बाद मौत, जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट से पता चला ओमिक्रोन से थी संक्रमित

ओडिशा में महिला की स्ट्रोक के कारण मौत, ओमिक्रोन से थी संक्रमित

ओडिशा के बालनगिर जिले में एक 55 वर्षीय महिला की मौत स्ट्रोक आने के बाद हॉस्पिटल में हो गई। खबरों के अनुसार, उसकी मौत के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट से पता चला कि वो ओमिक्रोन से भी संक्रमित थी।

Omicron Death in Odisha: देश में ओमिक्रोन के मामले (Omicron in India) बढ़ने के साथ कोरोना के कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हालांकि, ओमिक्रोन के लक्षण उतने गंभीर नहीं हैं और अब तक अधिकतर संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन, हाल ही में दो लोगों की जान भी गई है। बेशक, ये दोनों मरीज ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित थे, लेकिन साथ ही इन्हें गंभीर शारीरिक समस्याएं भी थीं, जो इनकी मौत की मुख्य वजह हो सकती है। खबर है कि ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित दूसरी मौत ओडिशा में हुई है। इससे पहले राजस्थान में एक 74 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत (First Omicron Death In Rajasthan In Hindi) हो चुकी है। राजस्थान में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, वह डायबिटीज का मरीज था। ओडिशा के बालनगिर जिले में जिसकी मौत हुई है, वह एक 55 वर्ष की महिला थी। ओडिशा में यह पहली मौत है, जिसमें मौत के बाद पता चला कि महिला मरीज ओमिक्रोन से भी संक्रमित थी। लेकिन महिला को हार्ट स्ट्रोक आने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसकी मौत संभवत: स्ट्रोक के कारण ही हुई थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब स्ट्रोक आने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तब उसका कोविड टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था और उसकी मौत के बाद जब रिपोर्ट आई, तो उसे ओमिक्रोन पॉजिटिव पाया गया था।

इस महिला की मृत्यु 27 दिसंबर को संबलपुर जिले के बुर्ला में वीर सुरेंद्र साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान (VIMSAR) में हुई थी। यह महिला आगलपुर गांव (Agalpur Village) की रहने वाली थी, जिसका विदेश में कोई पूर्व यात्रा इतिहास नहीं था। जीनोम सीक्वेंसिंग करने पर पता चला था कि यह महिला ओमिक्रोन से संक्रमित थी।

स्ट्रोक के कारण हॉस्पिटल में हुई थी भर्ती

महिला को स्ट्रोक (stroke) आने के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वह असिम्प्टोमैटिक भी थी। बाद में जब स्ट्रोक के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो बेहतर इलाज के लिए बुर्ला के वीर सुरेंद्र साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान (VIMSAR) में भर्ती कर दिया गया। हालांकि, अभी भी इस बात का पता लगाया जा रहा है कि महिला की मौत का कारण हार्ट स्ट्रोक था या ओमिक्रोन वेरिएंट।

TRENDING NOW

RECOMMENDED STORIES