Budget 2026: क्या पूरी तरह से बदल जाएगा भारत का हेल्थ सिस्टम? वित्तमंत्री सीतारमण ने क्या दिए अपडेट

आज यानी 1 फरवरी 2026 को भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया नौंवा बजट हेल्थ सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, जिसके बारे में हम आफको इश लेख में बताने वाले हैं।

Written by Mukesh Sharma |Published : February 1, 2026 12:02 PM IST

Health Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रविवार को लगातार 9वां बजट पेश कर रही हैं। विकसित भारत के लक्ष्य के साथ पेश किए गए इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। वित्त मंत्री ने देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं बजट 2026 में आपके स्वास्थ्य के लिए क्या-क्या खास है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने बोला कि विकसित भारत के लिए एक विकसित हेल्थ सिस्टम जरूरी है। अब पूरी विश्वास के साथ भारत अब “विकसित भारत” बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। हेल्थ बजन को पिछले यानी 2025-26 के बजट से लगभग 9% बढ़ाकर 99,858.56 करोड़ रुपये कर दिया गया जबकि पिछली बार यह बजट 90,958.63 करोड़ रुपये था। जानें यूनियन बजट 2026 में हेल्थ के कुछ खास अपडेट्स के बारे में

ये दवाएं होंगी सस्ती

देश में तेजी से बढ़ रही नॉन कॉम्युकेबल डिजीज (Non-Communicable Diseases) जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और किडनी व लिवर डिजीज जैसी बीमारियों की दवाओं पर लगा टैक्स को कम करके उन्हें सस्ता किया जाएगा। अब इन बीमारियों की जांच, स्क्रीनिंग और शुरुआती ट्रीटमेंट सिस्टम में को मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा। ताकि इन ना फैलने वाली बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सके।

हेल्थ वर्कर्स को बढ़ाया जाएगा

भारत की केंद्रीय वित्तमंत्री ने आगे बताया कि भारत में अब स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में सुधार किया जाएगा और उन्हें और ज्यादा स्किल्ड बनाने पर काम किया जाएगा। देश में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, विकलांगता और बुजुर्गों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना जरूरी है।

इन हेल्थ फील्ड्स में भी किया जाएगा सुधार

निर्मला सीतारमण ने हेल्थ फील्ड के कुछ सेक्टर्स के 10 सेक्टर्स के बारे में बताया जिन पर काम किया जाना है और इस बजट के तहर उनमें सुधार लाकर और बेहतर व सक्षम बनाया जाएगा। हेल्थ के इन 10 फील्ड में ऑप्टीमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, ओटी टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइकॉलॉजी और बिहेवियरल हेल्थ आदि शामिल हैं।

