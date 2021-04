Causes of Corona cases after vaccination: देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन (Coronavirus vaccination) का महा अभियान लगातार जारी है। हालांकि, अब कई राज्यों से वैक्सीन शॉटेज होने की भी खबरें आर ही हैं। वहीं, जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दो खुराकें ले लीं हैं, उन्हें भी कोरोनावायरस अपनी चपेट में ले रहा है। इसमें आम लोगों के साथ-साथ डॉक्टर्स भी शामिल हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों लोग वैक्सीन लेने के बाद भी इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो रहे हैं? इस बात को आप ‘पेल्ट्जमैन इफेक्ट’ के तहत समझ सकते हैं। जानते हैं क्या है ‘पेल्ट्जमैन इफेक्ट’ (peltzman effect) और क्यों लोग टीका लेने के बाद भी हो रहे हैं कोरोना से संक्रमित…. Also Read - देश में जारी है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 1,26,789 नए मामले और 685 मौतें हुईं दर्ज

‘पेल्ट्जमैन इफेक्ट’ क्या है? (What is Peltzman Effect)

आज जो हालात हैं, उसमें लोगों में वैक्सीन लगवाने के बाद जोखिम लेने का साहस पहले से अधिक बढ़ गया है। इस बात को आप 'पेल्ट्जमैन इफेक्ट' के तौर पर बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। 'पेल्ट्जमैन इफेक्ट' नाम शिकागो यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्री सैम पेल्ट्जमैन के नाम पर रखा गया है। सैम ने 1975 में पहली बार इसका वर्णन किया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार, जब किसी भी चीज से बचने के लिए सुरक्षा उपाय आ जाते हैं, तो लोगों में जोखिम लेने के बारे में अवधारणा बदल जाती है। लोग जोखिम अधिक लेने लगते हैं।

पेल्ट्जमैन के सिद्धांत को यूं समझें

सिद्धांत के अनुसार, पेल्ट्जमैन ने ऑटोमोबाइल का उदाहरण देते हुए बताया कि सीटबेल्ट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर देने के बाद से दुर्घटनाओं में अधिक वृद्धि देखी जाती है। इससे स्पष्ट है कि सुरक्षा उपायों से लोगों में जोखिम लेने की भूख बढ़ जाती है। लोगों को जब अधिक खतरे का एहसास होता है, तो वे अधिक सुरक्षित रहते हैं और जब वे खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, तो जोखिम भी ज्यादा लेते हैं।

वैक्सीन लेने से लोगों में बढ़ी सुरक्षा की भावना

कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस सिद्धांत (why corona cases are rising after taking jab) की बात करें, तो लोगों के अंदर कोविड का टीका (Covid-19 Vaccine) लेने से सुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। इस कारण लोगों के व्यवहार में इसका सीधा असर पड़ता है। लोग ढीले पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो टीका ले लिया है, कोरोना नहीं होगा। लोग निवारक उपायों का पालन कम करने लगते हैं। मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखना आदि में लापरवाही बरतने लगते हैं।

कोरोना वैक्सीन सुरक्षा प्रदान करने के लिए काफी नहीं

यदि आपको लगता है कि वैक्सीन लग जाने से आप सुरक्षित हो गए हैं, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वैक्सीन हमें पूरी तरह से बचाने या सुरक्षा प्रदान करने के लिए काफी नहीं है। हालांकि, इस बार लोगों में सुरक्षा की यह भावना काफी पहले आ गई है। लोग वैक्सीन सेंटर पहुंचने के बाद से ही निवारक उपायों का पालन करना जरूरी नहीं समझते हैं।

पेल्ट्जमैन इफेक्ट की हुई समीक्षा (Causes of Corona cases after vaccination)

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से संबद्ध लैंगोन हेल्थ के डॉक्टर्स ने पेल्ट्जमैन इफेक्ट की समीक्षा भी की, जिसे 2 मार्च को एसीपी जर्नल में प्रकाशित किया गया। समीक्षा में कहा गया है कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें सुरक्षा को लेकर एक गलत भावना पैदा हो रही है। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की भावना अधिक बढ़ रही है, जो उनकी सेहत के लिए ही सही नहीं है। ऐसे लोग निवारक उपायों में ढील दे रहे हैं।

