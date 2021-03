कोरोना संकट के बीच हरिद्वार में भव्य कुंभ मेले (Haridwar Kumbh 2021) का आयोजन 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कुंभ में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए हैं ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना के संक्रमण से दूर रखा जा सके। वहीं कोरोना से बचाव के लिए डब्ल्यूएचओ (विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन) ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। हरिद्वार कुंभ मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। Also Read - Irfan Pathan Test Corona positive : सचिन तेंदुलकर के बाद इरफान पठान हुए कोरोना पॉजीटिव, खुद को पूरी तरह से किया आइसोलेट

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने अपने एक पोस्‍ट में लिखा, "कुंभ मेला का अवसर है | #COVID19 से सुरक्षित रहें | आवश्यक सावधानियों का पालन करें।

1. मेले के दौरान अपना फेस मास्क हमेशा पहनें रखें।

2. साबुन से अपने हाथों को बार-बार धोएं या सैनिटाइज़र का उपयोग करें।

3. कुंभ के दौरान दूसरों से अपनी दूरी बनाए रखें।

The #KumbhMela season is here! Stay safe from #COVID19. Here’s how 👇🏽

😷 wear your #mask always

🧼 wash your hands frequently or use a sanitizer

↔️ watch your distance from others pic.twitter.com/iSoEtgKNmP

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) March 31, 2021