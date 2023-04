WHO की चेतावनी, टेस्ट कम होने के बावजूद फिर से बढ़ रहे वैश्विक कोविड-19 मामले

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि विशेष रूप से एशिया के कुछ हिस्सों में मामले बढ़ रहे हैं, टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने और महामारी प्रतिक्रिया उपायों को उठाने में सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। (WHO on surge in covid cases)

WHO on surge in covid cases: विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने कहा है कि दुनियाभर में टेस्टिंग की प्रक्रिया धीमी होने और कम टेस्ट्स करने के बावजूद कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गयी है। WHO ने कम टेस्ट और कई हफ्तों तक लगातार संक्रमण में दर्ज की गयी गिरावट के बावजूद, कोविड -19 मामलों में वैश्विक बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि विशेष रूप से एशिया (Asia) के कुछ हिस्सों में कोविड से जुड़े मामलों मेंबढ़ रहे हैं, टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने और महामारी प्रतिक्रिया उपायों को उठाने में सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। (WHO on surge in covid cases in Hindi)

क्या प्रसार रोकने के उपायों में ढील देने से बढ़ रहे हैं कोविड केसेस?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम घेब्येयियस (WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने एक प्रेस मीटिंग में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए कहा कि कम टेस्ट (Covid testing) के बावजूद विश्व स्तर पर मामले तेजी से बढ़ रहे है। उन्होंने कहा कि निरंतर स्थानीय प्रकोप और वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां संचरण को रोकने के उपायों को हटा दिया गया है।

WHO की कोविड-19 तकनीकी प्रमुख मारिया वैन केरखोव (Maria Van Kerkhove) के अनुसार, पिछले सप्ताह में 11 मिलियन से अधिक मामले सामने आए हैं। यह पिछले सप्ताह की तुलना में आठ प्रतिशत की वृद्धि है। (WHO on surge in covid cases)

उन्होंने कहा कि बढ़ते मामलों में योगदान देने वाला एक कारक, ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant) है, जो अब तक का सबसे पारगम्य कोरोनावायरस वेरिएंट (Coronavirus Variant) है। एक अन्य योगदान कारक स्वास्थ्य उपायों जैसे मास्क का उपयोग ना करना (covid mask), शारीरिक गड़बड़ी और कुछ देशों में आवाजाही पर प्रतिबंध (Travel restrictions) हटाना भी है।

(आईएएनएस)