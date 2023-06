WHO का बयान, टला नहीं है कोविड संक्रमण का खतरा, भविष्य में आ सकते हैं और भी वेरिएंट्स

WHO टेक्निकल टीम की प्रमुख, मारिया वान केरखोव ने बयान दिया कि ओमिक्रोन का खतरा भले ही टल गया है लेकिन, कोविड संक्रमण के खतरे के प्रति पूरी तरह बेफिक्र नहीं हो सकते।

भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है जिसे देखते हुए विभिन्न राज्यों में अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया के तहत अलग-अलग प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। कई राज्यों में बच्चों के स्कूल तक खोले जा रहे हैं और धीर-धीरे जीवन सामान्य तरीके से चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, भारत के बाहर भी ओमिक्रोन वेरिएंट के मामलों (Omicron cases in India) में कमी देखी जा रही है। लेकिन, इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानि डब्ल्यूएचओ (World Health Organization) ने सावधान रहने और सुरक्षा उपायों को अपनाने की सलाह दी है।

कोविड मामलों पर गठित डब्ल्यूएचओ की विशेष टेक्निकल टीम की प्रमुख मारिया वान केरखोव (Covid-19 technical lead, WHO, Maria Van Kerkhove) ने बयान दिया कि ओमिक्रोन वेरिएंट का खतरा भले ही टल गया है लेकिन, कोविड संक्रमण के खतरे के प्रति पूरी तरह बेफिक्र नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट और तेजी से फैल सकता है। इसके साथा ही मारिया ने कहा कि, ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट वर्तमान वेरिएंट्स की तुलना में अधिक घातक साबित हो और अधिक संक्रामक भी। (WHO on next covid variants)

सबवेरिएंट (बीए.2) का खतरा टला नहीं

बता दें कि कुछ समय पहले ही, WHO की तरफ से आशंका जतायी गयी थी कि ओमिक्रोन वेरिएंट के सब-वेरिएंट (बीए.2) का प्रसार विश्व के सभी हिस्सों में हो सकता है। मारिया वान केरखोव ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा इस बात पर रिसर्च चल रही है कि जिन भी देशों में कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है वहां इस वेरिएंट का प्रभाव कितना है और क्या इन मामलों के पीछे यह सब-वेरिएंट ही है। हालांकि, सबवेरिएंट के बहुत गम्भीर होने के सबूत अभी नहीं मिले हैं।

