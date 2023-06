WHO की नजर अब मंकीपॉक्स पर, कहा-समलैंगिक और यौन संबंधों जैसे सेक्सुअल नेटवर्क में तेजी से फैल सकता है ये वायरस

कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं था कि दुनिया में एक नए वायरस का खौफ फैला हुआ है। जी हां, पिछले दिनों मंकीपॉक्स वायरस (monkeypox virus) कुछ देशों में बड़ी तेजी से फैला है। खास कर कि ब्रिटेन और पूर्वी इंग्लैंड जैसे देशों में। लेकिन जैसे-जैसे मंकीपॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) इसे लेकर सर्तक हो गया है। दरअसल, मंगलवार को डब्ल्यूएचओ (WHO) ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यूके में जिस तरह से मंकीपॉक्स वायरस (monkeypox uk) के मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में अब ये वायरस उनके रडार पर है और वे इस वायरस को लेकर बेहद सर्तक हैं।

LIVE: Media briefing on #COVID19 and other global health issues with @DrTedroshttps://t.co/Tw6rcdFh8f — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 17, 2022