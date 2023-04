इस बार सर्दियों में रहें संभलकर, WHO ने दी चेतावनी, लोगों को हो सकती हैं कोविड और फ्लू की बीमारी एकसाथ

WHO की अधिकारी मारिया वैन केरखोव (official Maria Van Kerkhove) ने एक ट्विट करते हुए लगातार और तेजी से फैल रहे कोविड, फ्लू और अन्य पैथोजेन्स के खतरे के बारे में सचेत किया।

COVID and flu coinfection: विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस साल की सर्दियों में कोविड और फ्लू को-इंफेक्शन (COVID and flu ) के मामले बढ़ सकते हैं। WHO ने कहा कि मौसम बदलने के साथ कोरोना और फ्लू दोनों के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है वहीं, कोइंफेक्शन के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। WHO की टेक्निकल हेड मारिया वैन केरखोव (official Maria Van Kerkhove) ने एक ट्विट करते हुए लगातार और तेजी से फैल रहे कोविड, फ्लू और अन्य पैथोजेन्स के खतरे के बारे में सचेत किया। उन्होंने अपनी ट्विट में मारिया ने 'दोहरी महामारी' ( 'twindemic) का जिक्र किया। उन्होंने इस इंफेक्शन के साथ होने वाला इंफेक्शन बताया और इससे बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा। (COVID and flu coinfection in Hindi)

क्या एकसाथ हो सकता है कोविड और फ्लू ? (COVID and flu coinfection)

को-इंफेक्शन की स्थिति तब बनती है जब कोई व्यक्ति एक से अधिक पैथोजेन्स से संक्रमित हो जाता है। जैसे किसी को इंफ्लुएंजा और कोविड के वायरस से एक साथ संक्रमित हो जाए तो इसे कोइंफेक्शन कहा जाता है। जानकारों ने कहा है कि सर्दियों के मौसम में जहां इंफेक्शन्स का खतरा बढ़ जाता है वहीं, इस बार की सर्दियों में लोगों को को-इंफेक्शन्स का रिस्क पहले से अधिक है। इसके कई कारण हैं-

वैक्सीनेशन की कमी (Low Vaccination rates)

सोशल डिस्टेंसिंग की कमी (social distancing)

को-इंफेक्शन के लक्षण (Symptoms of Covid and Flu Coinfcetion)

फ्लू और कोविड को-इंफेक्शन्स होने पर कोविड संक्रमण और फ्लू, दोनों के ही लक्षण पीड़ित व्यक्ति को महसूस हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण के कुछ प्रमुख लक्षण इस तरह के हैं-

फीवर (fever) और खांसी (cough)

गले में खिचखिच (sore throat)

सिरदर्द (headache)

दर्द और तकलीफ

थकान

गैस्ट्रोइंस्टेटाइनल प्रॉब्लम्स

उल्टी और डायरिया

वहीं, फ्लू के लक्षणों में बुखार, नाक बहने और मसल्स में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं।