भारत ही नहीं अन्य 110 देशों में भी बढ़े हैं कोरोना के मामले, WHO ने कहा ओमीक्रोन के दो सब-वेरिएंट हैं जिम्मेदार

Omicron sub-variants ba.4 and ba.5: भारत में जहां कोरोना की चौथी लहर की बात हो रही है, वहीं WHO की मानें तो दुनियाभर के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके पीछे ओमीक्रोन के यही दो वेरिएंट हैं।

भारत में कोरोना वायरस के मामले कभी कम होते हैं तो, कभी अचानक बढ़ने लगते हैं। कल जहां 14 हजार केस आए थे वहीं, आज पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,819 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को एक्टिव बढ़कर 1 लाख के पार हो गए हैं। भारत में 39 नए लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,25,116 हो गई। मंत्रालय ने कहा कि एक्टिव मामलों में कुल संक्रमण का 0.21 प्रतिशत शामिल है, जबकि राष्ट्रीय रिकवरी रेट 98.58 प्रतिशत है। वहीं, बढ़ते कोरोना मामले के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान आया है कि कोरोना वायरस के मामले लगभग 110 देशों में बढ़ रहे हैं।

WHO का कहना है कि 110 देशों में COVID-19 मामले बढ़ रहे हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बुधवार को कहा कि कोविड महामारीबदल रही है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दी है कि 110 देशों में (WHO says Covid cases on rise in 110 countries) मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि कोविड -19 महामारी बदल रही है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है, यह चेतावनी देते हुए कि 110 देशों में मामले बढ़ रहे हैं और मुख्य रूप से दो तेजी से फैलने वाले ओमीक्रोन सब वेरिएंट के कारण हो रहा है।

BA.4 और BA.5 है जिम्मेदार

बता दें कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर जितनी भी बातें हो रही हैं उनमें BA.4 और BA.5 वेरिएंट्स (Omicron sub-variants ba.4 and ba.5 )का ज्यादा हाथ है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का भी यही कहना है कि इन 110 देशों जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें ज्यादातर लोगों में BA.4 और BA.5वेरिएंट्स हैं। ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने इस सप्ताह कहा कि तेजी से फैल रहे ओमीक्रोन सब-वेरिएंट BA.4 और BA.5 संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोनावायरस के आधे मामलों का कारण है। ध्यान देनी वाली बात यह है कि 25 जून तक, अमेरिका में कुल कोरोनावायरस मामलों का 36.6 प्रतिशत BA.5 बै, जबकि 15.7 प्रतिशत मामले BA.4 के हैं। कुल मिला कर अमेरिका में लगभग 52 प्रतिशत नए मामले आए हैं।

गरीब देशों में टीकाकरण पर दिया जोर

WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्येयियस ने इस दौरान यह भी कहा कि महामारी बदल रही है लेकिन यह खत्म नहीं हुई है। हमने प्रगति की है लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। साथ ही डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कम आय वाले देशों में टीकाकरण की धीमी गति पर भी चिंता व्यक्त की, जिससे उन क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी कोरोना के किसी नए लहर की शिकार हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने सभी देशों से अपनी आबादी का कम से कम 70% टीकाकरण करने की बात कही है। उन्होंने कहा, पिछले 18 महीनों में दुनिया भर में 12 बिलियन टीके वितरित किए गए हैं और दुनिया के 75 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 60 से अधिक लोगों को अब टीका लगाया गया है। लैंसेट का अनुमान है कि टीकों के कारण 20 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है।

लेकिन, दूसरी तरफ कम आय वाले देशों में लाखों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और बुजुर्ग लोग सहित लाखों लोग टीकाकरण से वंचित रह गए है, जिसका अर्थ है कि यहां भविष्य में कोरोना वायरस की कई लहर आ सकती है।