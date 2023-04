TB In Children: टीबी से पीड़ित बच्चों के लिए WHO ने जारी की गाइडलाइंस, Tuberculosis के मैनेजमेंट और इलाज के लिए दिए विशेष निर्देश

इन गाइडलाइंस में 10-19 वर्ष के टीबी से पीड़ित बच्चों के लिए टीबी के निदान, टीबी के उपचार और इससे बचाव के उपायों से जुड़े सुझाव दिए हैं। (WHO Guidelines For Tuberculosis Management In Children )

WHO Guidelines For Tuberculosis Management In Children: टीबी के इलाज के क्षेत्र में हुए नये बदलाव और प्रगति को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी से पीड़ित बच्चों की देखभाल के लिए नये दिशानिर्देशों की घोषणा की है। इन गाइडलाइंस में 10 वर्ष से छोटे ऐसे बच्चे जो टीबी से पीड़ित हैं उनके साथ-साथ 10-19 वर्ष के किशोर बच्चों में टीबी के निदान, टीबी के उपचार और इससे बचाव के उपायों से जुड़े सुझाव दिए हैं। (WHO Guidelines For Tuberculosis Management In Children In Hindi)

बता दें कि टीबी की बीमारी के कारण दुनियाभर में प्रति वर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार प्रति दिन लगभग 4100 लोगों की टीबी के कारण मृत्यु हो जाती है तो वहीं, 30 हजार से अधिक लोग इस जानलेवा इंफेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। वहीं, टीबी के मरीज बच्चोंके लिए स्थिति और भी गम्भीर और मुश्किलभरी हो सकती है। साल 2020 में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, 63 फीसदी से अधिक बच्चों (15वर्ष से छोटे) तक टीबी के निदान और उसके इलाज से जुड़ी मूलभूल सुविधाएं नहीं पहुंच सकीं। वहीं, 5 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों में यह आंकड़ां 72 प्रतिशत तक देखा गया। (Tuberculosis in children)

टीबी पीड़ित बच्चों के लिए WHO के नये दिशानिर्देश

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक टीबी रोकथाम कार्यक्रम के प्रमुख, डॉ. तेरेंज़ा कासाएवा (Dr Tereza Kasaeva, Director, WHO Global TB Programme) के अनुसार, दुनियाभर में बच्चे और किशोर आयुवर्ग के लोग वयस्कों की तुलना में टीबी की रोकथाम और उसके इलाज (TB Prevention and treatment) से जुड़ी सुविधाओं से वंचित हैं। संस्था द्वारा जारी नयी गाइडलाइंस के अनुसार,

जिन बच्चों में पल्मोनरी टीबी के लक्षण (Symptoms Of Pulmonary TB) दिखायी देते हैं उनमें एक्सपर्ट अल्ट्रा टेस्ट किट की मदद से प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। स्मियर माइक्रोस्कोपी या डीएसटी टेस्ट की बजाय, बच्चों की लार या थूक (saliva), नाक के म्यूकस, गैस्ट्रिक एस्पिरेंट्स जैसे स्टूल (stool) के नमूनों में रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस की जांच करनी होगी।

प्रीजर्मेटिव प्लमोनरी टीबी या ऐसे बच्चे जो टीबी के संदिग्ध पाए गए हैं वे भी प्लमोनरी टीबी के इलाज की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

3 माह से 16 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे मरीज जिनमें बहुत गम्भीर टीबी के लक्षण नहीं पाए गए हैं उनके लिए 4 महीने का एक्स्क्लूसिव ट्रीटमेंट कोर्स उपलब्ध कराना चाहिए।

6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनमें एमडीआर/आरआ-टीबी की पुष्टि हुई उनका उपचार bedaquiline जैसी ओरल मेडिसिन्स की मदद से किया जाना चाहिए।

वहीं, 3 वर्ष से छोटे बच्चों के इलाज के लिए delamanid की गोलियां दी जानी चाहिए।