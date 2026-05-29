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Written By: Vidya Sharma | Updated : May 29, 2026 12:13 PM IST
कांगो में इबोला का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर इससे लड़ने की तैयारी की जा रही है। बीते बुद्धवार (27 मई) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अफ्रीका में फैल रहे इबोला वायरस के नए प्रकोप के बीच कुछ दवाओं और वैक्सीनों की पहचान की है, जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल में परखा जाएगा। संभावना है कि यह इबोला के प्रकोप को कम करने में मदद करेंगी। लेकिन जहां पहले सिर्फ इबोला फैल रहा था, अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और युगांडा में बंडीबुग्यो स्ट्रेन के मामलों में भी तेजी देखी जा रही है। यह इबोला का ही एक प्रकार है।
WHO ने यह भी कह दिया है कि फिलहाल बंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या खास इलाज उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि हेल्थ एजेंसियां अब कुछ एक्सपेरीमेंटल ट्रीटमेंट और वैक्सीन कैंडीडेट को ट्रायल के जरिए जांचने की तैयारी कर रही हैं और बेहतर इलाज खोजने की कोशिश कर रही है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेश के अनुसार जिन ट्रीटमेंट्स को प्राथमिकता दी गई है उनमें मैप बायोफार्मास्युटिकल की MBP134 दवा, रीजेनेरॉन की माफ्टिविमैब और गिलियड साइंसेज की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर शामिल हैं। इसके अलावा गिलियड की ओरल एंटीवायरल दवा ओबेल्डेसिविर को भी पोटेंशियल पोस्ट-एक्सपोजर ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव (IAVI) द्वारा विकसित rVSV Bundibugyo वैक्सीन को उम्मीदों पर खरा उतरता देखा जा रहा है। लेकिन इसके ट्रायल शुरू होने में अभी 7 से 9 महीने लग सकते हैं। वहीं ऑक्सफॉर्ड युनीवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की जा रही ChAdOx1 Bundibugyo वैक्सीन अगले 2 से 3 महीनों में ट्रायल के लिए तैयार होने की संभावना है।
डब्ल्यूएचओ ने यह भी क्लियर किया है कि मर्क की पहले से मंजूर इबोला वैक्सीन इस नए स्ट्रेन के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए इसे फिलहाल रिसर्च सेटिंग के बाहर इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी गई है। हार न मानते हुए डब्ल्यूएचओ अफ्रीका CDC और लोकल हेल्थ एजेंसियां मिलकर कांगो और युगांडा में एथिकल और साइंटीफिक स्टैंडर्ड्स के तहत क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समय रहते एक इफेक्टिव वैक्सीन और इलाज विकसित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बंडीबुग्यो स्ट्रेन की डेथ रेट 30% से बढ़कर 50% तक हो सकती है।
भारत ने कांगो में फैल रहे इबोला वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए आपातकालीन मेडिकल और फार्मास्युटिकल सप्लाई भेजी है। इन दवाओं और मेडिकल किट्स में जांच, इलाज, इंफेक्शन प्रीवेंशन और पेशेंट केयर से जुड़ी जरूरी सामग्रियां शामिल है। जानकारी के मुताबित यह सहायता पहले युगांडा पहुंचाई गई, जहां से इसे पूर्वी कांगो के इफेक्टिड इलाकों में भेजा जाएगा।
अफ्रीका CDC ने भारत की इस मदद की सराहना की,और कहा कि यह कदम अफ्रीका में हेल्थ प्रोटेक्शन को मजबूत करने में जरूरी साबित होगा। डब्ल्यूएचओर के अनुसार, कांगो और युगांडा में फैले बुंडीब्ग्यो स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई मंजूर वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है। बीते मंगलवार इस प्रकोप में अब तक 1,000 से ज्यादा संदिग्ध मामले और 220 से अधिक मौतें सामने आ चुकी हैं।
डिस्क्लेमर: इबोला और बुंडीब्ग्यो स्टेन का प्रकोप फैलता जा रहा है। अभी इसका कोई पुख्ता इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल जारी कर दिए गए हैं। खुद को सुरक्षित रखें और संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से बचें।