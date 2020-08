Diabetes and Heart Attack Risk : मधुमेह (Diabetes) और हार्ट (Heart Attack Risk) से संबंधित बीमारी का सबसे प्रमुख कारण मोटापा होता है। आप कब क्या खातें हैं, इसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। इसके कारण शरीर में कई पुरानी बीमारियां विकसित होने लगती हैं। इन सभी बीमारियों का कारण भले ही बदलते जीवनशैली और व्यायाम ना करने को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन हाल ही में हुए एक शोध में बताया गया है कि व्हे प्रोटीन (Whey Protein) के कारण शरीर का मोटापा बढ़ता है, जिसके कारण हार्ट अटैक (Heart Attack Risk) और डायबिटीज होने का खतरा और अधिक बढ़ (Diabetes and Heart Attack Risk) जाता है। Also Read - मोटापे ने बिगाड़ी किम जोंग उन की सेहत, हुई हार्ट सर्जरी, जानें दिल के लिए मोटापा कैसे है खतरनाक और हेल्दी हार्ट टिप्स

रिसर्च में बताया गया है कि ये खास तरह की प्रोटीन को अगर आप रात में लेते हैं, तो यह ब्लड शुगर पर व्यापक असर डाल सकता है। इसके कारण डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। वहीं, ये प्रोटीन धमनियों पर भी असर डालते हैं, जिससे दिल से संबंधित बीमारी का खतरा बढ़ (Diabetes and Heart Attack Risk) जाता है।

क्या कहता है रिसर्च?

स्विट्जरलैंड में बेसेल विश्वविद्यालय (University of Basel in Switzerland) के रिसर्च के मुताबिक, अगर आप रात में प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो यह सुबह आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, जिसके कारण मधुमेह, दिल से जुड़ी बीमारी और मोटापे जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस स्टडी को फिजियोलॉजिकल सोसायटी के आभासी प्रारंभिक कैरियर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, जिसे फ्यूचर फिजियोलॉजी 2020 भी कहा जाता है।

पिछले कई रिसर्च में इस बात का दावा किया जा चुका है कि भोजन से कुछ घंटे पहले अगर आप नाश्ता करते हैं, तो इससे ब्लड शुगर नियंत्रित होता है। लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ता है आपके द्वारा खाया गया भोजन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है।

इस नए अध्ययन में इस बात की जांच की गई कि क्या कुछ प्रोटीन का रात में सेवन करने से ब्लड शुगर कम होता है या नहीं। इस अध्ययन में आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि नाश्ते के लिए ब्लड शुगर की प्रतिक्रिया तब अधिक थी जब अध्ययन में शामिल लोगों ने सुबह 4 बजे सादे पानी के बदले प्रोटीन का सेवन किया था। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 15 स्वस्थ युवा पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया था। इन लोगों को सुबह 4 बजे 300 मिलीलीटर व्हे प्रोटीन पिलाने के लिए जगाया गया। इसके बाद इन्हें फिर सोने के लिए कहा। सुबह 9 बजे नाश्ते में इन्हें एक मानक मात्रा में दलिया दिया गया। इसके साथ ही इनके ब्लड सैंपल्स लिए गए, जिसमें ब्लड शुगर नॉर्मल था।

रात में न लें व्हे प्रोटीन

दूध और इसके प्रोडक्ट्स से तैयार हाई क्वालिटी के ‘कंप्‍लीट प्रोटीन’ को व्हे प्रोटीन कहा जाता है। इस प्रोटीन के जरिए शरीर को जरूरत के मुताबिक, अमीनो एसिड (Amino Acid), ग्लूटामिन (Glutamine), ब्रांच्ड एमीनो एसिड (Branched Amino Acid), ल्युसिन (Lusin) इत्यादि दिया जाता है।

अध्ययन के मुताबिक, रात के समय शरीर को अधिक भोजन की जरूरत नहीं होती है, ऐसे में अगर आप हाई प्रोटीनयुक्त भोजन करते हैं, तो यह चीनी के रूप में बदल जाती है। इसलिए रात के समय प्रोटीन लेने से यह सुबह तक शरीर में संग्रहित होकर, नाश्ते के बाद ब्लड शुगर को बढ़ावा देता है।

