WHO का बयान समय के साथ सीजनल डिज़िज़ेज़ की तरह मामूली बन जाएगा कोरोना वायरस, गम्भीर नहीं है ओमिक्रोन

डब्ल्यूएचओ ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस बीमारी लम्बे समय तक रह सकती है लेकिन, धीरे-धीरे यह अन्य मौसमी बीमारियों की तरह कमजोर और मामूली-सी बनती जाएगी।

WHO on Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस महामारी के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी लम्बे समय तक रह सकती है। डब्ल्यूएचओ ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी जिस तरह से विकसित हो रही है, वह दर्शाता है कि यह विषाणु कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। समाचार एजेंसी तास ने सोलोविएव लाइव यूट्यूब चैनल पर डब्ल्यूएचओ की प्रतिनिधि मेलिता वुजनोविक के हवाले से बताया कि यह वायरस एक स्थानिक बीमारी के रूप में आबादी में संचारित होता रहेगा। (WHO on Coronavirus Pandemic In Hindi.)

कमजोर हो रहा है कोरोना वायरस

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कोरोना वायरस एक स्थानिक बीमारी या एंडेमिक (Endemic) बनने की ओर है। इसका मतलब है कि यह बीमारी लम्बे समय तक रह सकती है लेकिन, धीरे-धीरे यह अन्य मौसमी बीमारियों (Seasonal Diseases) की तरह कमजोर और मामूली-सी बनती जाएगी। मेलिता ने कहा कि, लोगों को खुद को इस संक्रमण से बचाने के तरीकों को समझना होगा और इसके आसान इलाज और एहतियात के बारे में भी सम्पूर्ण जानकारी इकट्ठा करनी होगी।

सावधान रहें सुरक्षित रहें

इस मौके पर बोलते हुए वुजनोविक ने यह भी कहा कि अब तक जो डेटा सामने आया है उसके अनुसार,ओमिक्रोन वेरिएंट(Omicron Variant Of Coronavirus) वायरस के अन्य स्ट्रेन्स की तुलना में बहुत गंभीर नहीं है। इसीलिए, लोग सावधानी बरतकर इससे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा अब इस बात के सबूत हैं कि ओमिक्रोन की तुलना में कम घातक लगता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनिधि वुजनोविक ने कहा वैक्सीनेशन के अलावा, अब अन्य सुरक्षा उपायों का भी पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनमें फेस मास्क पहनना और नियमित अंतराल पर इसे बदलना, कमरों को हवादार करना और सीमित स्थानों में लोगों की भीड़ से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। (WHO on Coronavirus Pandemic)

(आईएएनएस)

