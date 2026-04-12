आशा भोसले की मौत का सबसे मुख्य कारण क्या है? जानिये अंतिम सांस से ठीक पहले क्या-क्या हुआ

Asha Bhosle Ki Death Ka Karan: संगीत इंडस्ट्री की शान और दिग्गज गायिका आशा भोसले का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निधन से पहले अंतिम घंटों में गायिका के साथ क्या हुआ था? आइए जानते हैं।

आशा भोसले की मृत्यु का कारण

Asha Bhosle Ki Death Ka Karan Kya Hai: भारतीय सिनेमा और संगीत को दशकों तक अपनी आवाज से सबको हसाने, रुलाने और कई भावनाओं को महसूस करवाने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल अंतिम सांस ली। उनका इस तरह जाना बॉलीवुड और संगीत इंडस्ट्री, दोनों के लिए दुख की बात है। बता दें कि आशा भोसले को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते ही अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां स्थिति गंभीर हो गई और इंडियन प्लेबैक सिंगिंग के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है।

खबरों के मुताबिक, आशा भोसले की सेहत कुछ महीनों से ही बिगड़ी हुई थी और उनका इलाज भी चल रहा था। जब स्थिति ज्यादा खराब होती दिखी तो डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी। स्थित अधिक खराब होने और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी गायिका को नहीं बचाया जा सका। आशा भोसले का इस तरह जाना आश्चर्य की बात है। आइए आपको बताते हैं आशा भोसले को ऐसी कौन सी स्वास्थ्य समस्या थी कि डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई?

आशा भोसले की मृत्यु का क्या कारण है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार (11 अप्रैल 2026) को आशा भोसले को गंभीर समस्याएं की वजह से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। मीडिया रिपोर्स्ट के मुताबिक दिग्गज गायक कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और उनकी मृत्यु ऑर्गन फेलियर के कारण हुई। साथ ही वह कई बीमारियों से पीड़ित थीं। कंडीशन क्रिटीकल होने की वजह से उन्हें मेडिकल टीम के साथ इंटेंसिव केयर में रखा। काफी प्रयासों के बाद गायिका की जान नहीं बचाई जा सकी।

अगर किसी को सांस या हार्ट से जुड़ी समस्याएं हों, तो उन्हें इस तरह की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सही समय पर पता लगने पर तुरंत सही इलाज अपनाना चाहिए और समय-समय पर मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए।

आजकल हृदय रोगों के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में हार्ट और फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए हमने आर्टेमिस हॉस्पिटल के एनआईसी एंड क्लीनिकल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर राहुल मल्होत्रा से बात की-

रोजाना 30-40 मिनट हल्की से लेकर मीडियम लेवल की एक्सरसाइज जरूर करें। 7-8 घंटे की नींद लें क्योंकि खराब नींद दिमाग और दिल दोनों पर असर डालती है। खाने में ऑयली फूड्स को कम कर हेल्दी चीजों को शामिल करें, जिसमें फ्रूट्स, हरी सब्जियां, विटामिन सी, मिनरल्स और एंटीञक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में हो। अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें और इसके लिए रोजाना वॉक करें। कोशिश करें जब भी स्ट्रेस या टेंशन हो तो मेडिटेशन करें, वरना यह हार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की गलत आदत जैसे स्मोक करना या ड्रिंक करना किसी भी अन्य प्रकार के नशे की आदत हो तो उसे छोड़ दें।

वहीं अगर आर्गन फेलियर को पहचानना है तो शरीर में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यह लक्षण दिखते हैं-

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शरीर में रक्त के संचार में बाधा आना।

शरीर में अंदरूनी सूजन या क्लॉट बनना।

बहुत ज्यादा ठंड लगना।

मांसपेशियों में दर्द रहना।

दिन में बार-बार पेशाब आना।

सांस लेने में कठिनाई।

बेजान होती त्वचा।

Highlights

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आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ।

आशा भोसले को सांस और हार्ट से जुड़ी समस्याएं थीं।

आशा भोसले के जाने से बॉलीवुड और संगीत इंडस्ट्री सहित देशभर में शोक का माहौल है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।