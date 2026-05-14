अब मोबाइल पर मिलेगा Mother & Child Health Record, क्या है जननी ऐप के बारे में

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 14, 2026 10:39 AM IST
भारत में हेल्थ सिस्टम को डिजिटल करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डिजिटल इंडिया की पहल में केंद्र सरकार ने जननी ऐप (JANANI App) को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया है। जननी ऐप गर्भवती महिलाओं, नई मांओं और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद और एक जरूरी पहल माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जननी ऐप की मदद से प्रेग्नेंट महिलाएं, नई मांओं और नवजात शिशु की समय पर देखभाल करने में मदद मिलेगी। इस ऐप में एक महिला के प्रेग्नेंसी कंसीव करने, डिलीवरी के बाद होने वाली परेशानियों और बच्चे के शुरुआती स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, जननी ऐप एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है, जिसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी, जरूरी मेडिकल जांच, टीकाकरण और हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान को आसान बनाना है। जननी ऐप प्लेटफॉर्म के जरिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अस्पताल और मरीज आपस में बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी।
जननी ऐप मां और बच्चे की सेहत के लिए फायदेमंद है।
यह ऐप मां और शिशु के लिए डिजाइन किया गया हैष
जननी ऐप के जरिए बच्चों को भी टीकाकरण रिकॉर्ड पूरी तरह से सेव रहेगा। अब तक भारत में बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड हाथ से लिखी हुई तालिका में सेव किया जाता था। डिजिटल रिकॉर्ड होने से बच्चों के वैक्सीन छूटने की संभावना काफी कम हो जाएगी।
Janni App (image source: ChatGPT)
जननी ऐप केंद्र सरकार की एक ऐसी डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह प्लेटफॉर्म हेल्थ रिकॉर्ड, टीकाकरण, मेडिकल जांच और हाई-रिस्क मामलों की निगरानी को आसान बना सकता है। अगर आप मां बनने वाली हैं या आपके घर में छोटा बच्चा है तो जननी ऐप जरूर डाउनलोड करें और इसके फायदों का लाभ उठाएं।