अब मोबाइल पर मिलेगा Mother & Child Health Record, क्या है जननी ऐप के बारे में

'जननी' का पूरा नाम 'Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care' है। इस ऐप को मुख्य रूप से मां और नवजात शिशु के लिए तैयार किया गया है।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 14, 2026 10:39 AM IST

Janni App (image source: ChatGPT)

भारत में हेल्थ सिस्टम को डिजिटल करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डिजिटल इंडिया की पहल में केंद्र सरकार ने जननी ऐप (JANANI App) को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया है। जननी ऐप गर्भवती महिलाओं, नई मांओं और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद और एक जरूरी पहल माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जननी ऐप की मदद से प्रेग्नेंट महिलाएं, नई मांओं और नवजात शिशु की समय पर देखभाल करने में मदद मिलेगी। इस ऐप में एक महिला के प्रेग्नेंसी कंसीव करने, डिलीवरी के बाद होने वाली परेशानियों और बच्चे के शुरुआती स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा।

क्या है जननी ऐप?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, जननी ऐप एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है, जिसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी, जरूरी मेडिकल जांच, टीकाकरण और हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान को आसान बनाना है। जननी ऐप प्लेटफॉर्म के जरिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अस्पताल और मरीज आपस में बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी।

जननी ऐप मां और बच्चे की सेहत के लिए फायदेमंद है।

जननी ऐप कैसे काम करेगा?

जननी ऐप में प्रेग्नेंट महिला का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसमें महिला की मेडिकल हिस्ट्री, जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की सलाह और टीकाकरण से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। जब कोई महिला सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराएगी, तो उसकी जानकारी जननी ऐप में दर्ज की जाएगी। इसके बाद डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता समय-समय पर अपडेट को ऐप पर जोड़ सकेंगे। जननी ऐप पर रिकॉर्ड के साथ प्रेग्नेंट महिलाओं को अगली मेडिकल जांच की तारीख, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण की जानकारी, जरूरी दवाओं की याद दिलाना, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी अलर्ट और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी से जुड़े नोटिफिकेशन भी दिए जाएंगे।

जननी ऐप से महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा?

जननी ऐप के जरिए महिलाओं को नियमित जांच और डॉक्टर विजिट की जानकारी मिलती रहेगी, जिससे किसी भी समस्या का पता आसानी से लगाया जा सकता है। किसी प्रेग्नेंट महिला को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, डायबिटीज या दूसरी परेशानियां हैं, तो जननी ऐप के जरिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मिल सकेगा। इससे समय रहते महिला को इलाज मिल सकेगा। जननी ऐप पर महिलाओं के सभी मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रह सकेंगे। इस ऐप का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते समय बार- बार अपनी रिपोर्ट और मेडिकल फाइल साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही, जननी ऐप के जरिए महिलाओं को पोषण, दवाओं और नवजात की देखभाल से जुड़ी जरूरी सलाह भी मिल सकती है।

यह ऐप मां और शिशु के लिए डिजाइन किया गया हैष

जननी ऐप से बच्चों को क्या फायदा मिलेगा?

जननी ऐप के जरिए बच्चों को भी टीकाकरण रिकॉर्ड पूरी तरह से सेव रहेगा। अब तक भारत में बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड हाथ से लिखी हुई तालिका में सेव किया जाता था। डिजिटल रिकॉर्ड होने से बच्चों के वैक्सीन छूटने की संभावना काफी कम हो जाएगी।

जननी ऐप पर नवजात बच्चे का वजन, लंबाई और शुरुआती स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रिकॉर्ड की जा सकेगी। अगर बच्चे में किसी बीमारी या कमजोरी के संकेत मिलते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग जल्दी कार्रवाई कर सकेगा। बच्चे का हेल्थ डेटा शुरुआत से डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा, जिससे भविष्य में इलाज आसान हो सकता है।

जननी ऐप पर कैसे रजिस्टर्ड करें?

Janni App (image source: ChatGPT)

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जननी ऐप केंद्र सरकार की एक ऐसी डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह प्लेटफॉर्म हेल्थ रिकॉर्ड, टीकाकरण, मेडिकल जांच और हाई-रिस्क मामलों की निगरानी को आसान बना सकता है। अगर आप मां बनने वाली हैं या आपके घर में छोटा बच्चा है तो जननी ऐप जरूर डाउनलोड करें और इसके फायदों का लाभ उठाएं।