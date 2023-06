वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2022 में हेल्थ सेक्टर को क्या दिया?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में यूनियन बजट 2022 पेश किया। जिसमें उन्होंने देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य की कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिक्षा, आवास, वित्त, यातायात, ग्रामीण विकास और सड़क परियोजाओं के विस्तार को लेकर बजट की घोषणा की। इसके अलावा डिजिटल क्षेत्र का और अधिक विस्तार करने के लिए भी योजनाओं का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने भविष्य में युवाओं को रोजगार देने का भी भरोसा जताया। स्वास्थ्य क्षेत्रों की बात करें तो वित्त्त मंत्री ने इस सेक्टर में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की। उन्होंने कोरोना काल में बड़ी मानसिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (Tele Mental Health Program) शुरू करने की घोषणा की।

The National Tele-Mental Health Programme will ensure access to quality, standardized & free 24x7 mental health services to all and will play a crucial role in bridging a major gap in access to mental healthcare in the country.#AatmaNirbharBharatKaBudgetpic.twitter.com/gP3iUMVpz8 — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 1, 2022