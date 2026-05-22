दिल्ली, यूपी और पंजाब-हरियाणा सहित कई राज्यों में लू को लेकर अलर्ट जारी, अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है?

भारत में बढ़ती गर्मी के कारण आई.एम.डी ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं अगले 5 दिन क्या होने वाला है।

Written By: Vidya Sharma | Updated : May 22, 2026 12:05 PM IST

Image Credit- ChatGPT

भारत में हाल में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसे क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो यह एल नीनो की स्थिति है। एल नीनो वह मौसमी घटना है जिसमें बारिश कम होती है और भीषण गर्मी यानी कि हीटवेव चलती है। हाल में भारत में लू की स्थिति बनी हुई है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कई राज्यों में तापमान अधिक बढ़ने की चेतावनी दी है।

बता दें कि आईएमडी ने 20 मई को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि 'इस हफ्ते उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तथा अगले 5 दिनों तक पूर्वी भारत में गर्म हवा से भी ज्यादा हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है।' यह वह स्थिति है जब भारत के कई राज्यों के लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसी बढ़ते तापमान में गर्मी, डिहाईड्रेशन और हीटस्ट्रोक के चलते कई लोगों हॉस्पिटल जाना पड़ता है।

कहां कितना तापमान दर्ज किया गया?

अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहां स्थित मौसम विभाग ने बुद्धवार 20 मई को यूपी के बांदा जिले में राज्य का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जोकि 48 डिग्री सेल्सियस था। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने अगरने 3 दिनों तक राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में यह तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में कैसा है मौसम का हाल?

राजधानी की बात करें तो 20 मई को यहां का अधिकत्म तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियर के बीच दर्ज किया गया, तो नहीं 21 तारीख को यह 44-45 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में यह तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना है।

सभी राज्यों को क्या चेतावनी दी गई?

पंजाब, हरियाणा, चंड़ीगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में 20-21 मई और 24-26 मई के दौरान अधिक गर्मी और लू चलने की संभावना बताई गै। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 20 मई को, उत्तराखंड में 20 से 21 मई को कुछ इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना है।

अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है?

मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए कई क्षेत्रों में लू, गर्मी और उमस भरे मौसम और गर्म रात होने की चेतावनी दी है।

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24-26 मई- पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में लू चलने की संभावना है।

20-26 मई- इन दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हस्सों में लू से भीषण गर्मी व लू चलने की चेतावनी है।

20-24 मई- छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में लू चलने की संभावना है।

20-24 मई- तमिलमाडु, पुड्डुचेरी, कराईकल, गंगा के मौदानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है।

22-26 मई- वहीं महाराष्ट्र के लिए कहा गया है कि इन दिनों 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होने की संभावना है।

डॉक्टर ने दी चेतावनी

पारस हेल्थ, कानपुर के इंटरनल मेडीसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सरस्वती कुशवाह बताते हैं कि हीववेव के प्रभाव से हीटस्ट्रोक हो सकता है। यह गर्मी की वजह से होने वाली एक गंभीर स्थिति है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तेज धूप, गर्म वातावरण या अत्यधिक तापमान में रहता है, तो शरीर अपनी नेचुरल कूलिंग सिस्टम यानी पसीने के जरिए तापमान कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसे में बॉडी का टेम्परेचर तेजी से बढ़कर 104°F या उससे अधिक हो सकता है। इसे मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है।

इस दौरान शरीर असामान्य रूप से गर्म महसूस होता है। कई मामलों में पसीना आना भी बंद हो जाता है और स्किन रेड और डाई हो जाती है। साथ ही चक्कर आना, उल्टी, तेज सिरदर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और मानसिक भ्रम जैसी समस्याएं होती हैं।

डिस्क्लेमर- दिल्ली सहित यूपी और पंजाब सहित कई राज्यों में आने वाले 5-6 दिनों तक तापमान बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर किसी भी तरह की बीमारी या हीट स्ट्रोक से परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।