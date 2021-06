कोरोना संक्रमण के तमाम नए वेरिएंट से बचने के लिए एक्‍सपर्ट डबल मास्‍क (Double Mask) पहनने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना के केस तो अब कम हो रहे हैं तो डबल मास्‍क पहनने की क्‍या जरूरत है? तो आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो डाटा बताया जाता है और असलियत में जो डाटा होता है उसमें जमीन आसपास का अंतर होता है। वर्तमान में जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं हकीकत उससे 10 गुना ज्‍यादा है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डबल मास्‍क पहनें। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो डबल मास्‍क पहन तो रहे हैं लेकिन इससे उन्‍हें सांस लेने में तकलीफ, बेचेनी और दम घुटने जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा क्‍यों हो रहा है? इसका एक कारण यह हो सकता है कि क्‍योंकि आप सही तरह से मास्‍क नहीं पहन नहीं रहे हैं इसलिए भी आपको इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम आपको डबल मास्‍क पहनने का सबसे आसान तरीका (How To Wear Double Mask In Right Way In Hindi) बता रहे हैं। Also Read - देश की 50 प्रतिशत जनता नहीं लगाती मुंह पर मास्‍क, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के सर्वे में हुआ खुलासा

क्‍यों जरूरी है डबल पहनना (Importance Of Double Masking In Hindi)

सीडीसी (CDC) की एक रिपोर्ट अनुसार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डबल मास्किंग बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर कोई व्‍यक्ति सिर्फ सिंगल कपड़े का मास्‍क पहनता है तो हवा 51.4% तक फिल्‍टर होती है, सर्जिकल मास्‍क पहनने से हवा 56.1% तक फिल्‍टर होती है लेकिन डबल मास्‍क पहनने से हवा 85.4% तक फिल्टर हो जाती है। लेकिन डबल मास्किंग का फायदा भी तभी होगा जब कोई सही तरीके से मास्‍क को पहनेगा। अगर आप सिर्फ नाम के लिए डबल मास्‍क पहनते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है।

Due to some queries being raised; Sharing again the advisories on #DoubleMasking 😷 https://t.co/XZVQcAmzf8 pic.twitter.com/4sUoAzScxY — Sonal Goel IAS (@sonalgoelias) May 13, 2021

क्‍या है डबल मास्‍क पहनने का सही तरीका? (Right Way To Wear Double Mask In Hindi)

जब आपको डबल मास्‍क पहनने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों कपड़े के मास्‍क पहनने हैं, बल्कि आपको अपने मास्‍क बहुत स्‍मार्टली चुनने हैं। इसके लिए एक सर्जिकल मास्क (Surgical Mask) लें और दूसरा कपड़े का मास्क (Clothes Mask) लें। सीडीसी भी यही कहता है कि डबल मास्किंग के लिए एक सर्जिकल और दूसरा कपड़े का मास्‍क पहनने की जरूरत है। पहले आपको सर्जिकल मास्‍क को पहनना है और फिर कपड़े के मास्‍क को पहनें। कई लोग ये गलती करते हैं कि पहले कपड़े का मास्‍क पहन लेते हैं और फिर सर्जिकल मास्‍क पहनते हैं। इससे सांस लेने में दिक्‍कत और सांस फूलने जैसी परेशानी होने लगती है। N95 और KN95 को एकसाथ भूलकर भी न पहनें।