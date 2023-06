रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ब्लड कैंसर से पीड़ित होने की आशंका, जानें क्या है ये जानलेवा बीमारी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) जो कि अपने आक्रामक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें लेकर दुनियाभर में एक चिंताजनक माहौल है। खबरों की मानें तो, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप से बीमार है और कहा जा रहा है वे ब्लड कैंसर (putin blood cancer) से पीड़ित हैं। दरअसल, ये बात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी ने कहा है जिसे लगभग हर विदेशी मीडिया ने कवर किया, लिखा और बताया है। दरअसल, व्लादिमीर पुतिन को लेकर न्यू लाइन्स (New Lines, a US magazine), नामक एक अमेरिकी मैगजीन ने भी दावा किया है कि वे बेहद गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है।

"The tough guy" #Putin is the only one who shows weakness during today's parade and sits under a blanket and holds his hands! #RussiaWarCrimespic.twitter.com/nm2wI9BT0q — (@Top_dog_mindset) May 9, 2022