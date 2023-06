दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले का निधन, कई दिनों से ठीक नहीं थी तबियत, पुणे में ली आखिरी सांस

Veteran Bollywood actor Vikram Gokhale Death: हिंदी और मराठी भाषा की फिल्मों के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले (Vikram Gokhale) का बुधवार रात निधन हो गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिनेता विक्रम गोखले का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पुणे को दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल (Dinanath Mangeshkar Hospital, Pune) में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। बताया जा रहा है कि विक्रम गोखले लम्बे समय से बीमार थे और इसी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। (Nationa award winner Veteran actor Vikram Gokhale no more)

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में विक्रम गोखले बीते 2 सप्ताह से भर्ती थे। बुधवार को उनका स्वास्थ्य खराब होने और फिर उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखने की खबरें भी आयीं थीं। वहीं, बुधवार रात उनके निधन की खबर आयी। हालांकि, विक्रम गोखले के परिवार से अभी कोई संदेश या जानकारी सामने नही आयी है।

बॉलीवुड में अग्निपथ (Agneepath 1991) में पुलिसकर्मी और फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के पिता की भूमिकाओं के लिए विक्रम गोखले को सबसे अधिक याद किया जाता है। वहीं, थियेटर और मराठी भाषा की फिल्मों में भी विक्रम गोखले और उनके परिवार के कई सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विक्रम गोखले के निधन पर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgan) समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। (Bollywood celebs reaction on Vikram Gokhale Death)