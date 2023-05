देश के दुर्गम इलाकों में ड्रोन से भेजी जाएगी वैक्सीन और दवाएं, मणिपुर से हुई इसकी शुरुआत

देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटी केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बेहतरीन कदम उठाया है। अब देश के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जाएगा। इससे ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि इमरजेंसी के समय रोगी की जान बचाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि वर्तमान में ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल वैक्सीन पहुंचाने को लेकर किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन की खुराक मिल सके। ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने की शुरुआत मणिपुर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) की मौजूदगी में हुआ।

दरअसल, देश के दुर्गम इलाकों में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन ले आने और ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल कर वैक्सीन पहुंचाने का निर्णय लिया है भविष्य में ड्रोन के माध्यम से दवाएं और अन्य जरूरी सामानों को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।