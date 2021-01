कोरोना वायरस (Coronavirus) की तबाही से पूरी दुनिया प्रभावित है। कोरोना वायरस के कारण अब तक लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से लड़ते हुए, भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने अपनी वैक्‍सीन भी तैयार कर ली है, जिनका इस्‍तेमाल भी शुरु हो चुका है। जबकि, अधिकांश गरीब मुल्‍क दवाई/वैक्‍सीन की राह निहार रहे हैं। कोरोना महामारी पूरी तरह से समाप्‍त हो इसके लिए भारत ने अलग-अलग देशों को वैक्‍सीन उपलब्‍ध कराकर बड़ी दरियादिली दिखाई है। Also Read - Covid-19 Vaccination: तेलंगाना में कोविड का टीका लेने के कुछ घंटों बाद स्वास्थ्यकर्मी की मौत, अधिकारियों ने कहा मौत की वजह वैक्सीन नहीं

दरअसल, हाल ही में भारत की दो स्‍वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्‍तेमाल की हरी झंडी मिल चुकी है। जिसके बाद भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया इसके साथ ही भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों को भी कोरोना की वैक्सीन की मदद कर रही। भारत की इस दरियादिली की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के इस कदम का ना सिर्फ स्वागत किया है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया भी बोला है। यही नहीं, ब्राजील ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हनुमान जी से की है! Also Read - Corona Vaccination: पहले दिन उत्तर प्रदेश में लगे COVID-19 के सबसे ज्‍यादा टीके, जानिए अन्य राज्यों का हाल

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एडेहनम ग्रेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, ‘ग्लोबल कोविड-19 रिस्पॉन्स को लगातार समर्थन देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्‍यवाद। मिलकर काम करने, नॉलेज शेयर करने से ही हम इस वायरस को रोक सकते हैं और जिंदगियां बचा सकते हैं।’ Also Read - Covid-19 Vaccine Side Effects: कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले 447 मरीज़ों में दिखे साइड इफेक्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

Thank you #India and Prime Minister @narendramodi for your continued support to the global #COVID19 response. Only if we #ACTogether, including sharing of knowledge, can we stop this virus and save lives and livelihoods.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 23, 2021