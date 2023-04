तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कोविड की चौथी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही है समाधान

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमण्यम ने कहा है कि कोविड-19 की चौथी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है।

चीन और अमेरिका में कोविड केसेस में बढ़ोतरी के बाद भारत में स्वास्थ्य इकाइयां सावधानी बरत रही हैं। जहां मुंबई महानगरपालिका यानि बीएमसी (BMC) की तरफ से बयान दिया गया है कि भविष्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों से से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड्स (beds) और ऑक्सीजन सिलेंडर (oxygen cylinder) जैसी सुविधाओं का इंतजाम कर लिया गया है वहीं, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमण्यम (Tamil Nadu Minister Ma Subramanian) ने एंटी-कोविड वैक्सीनेशन पर ज़ोर दिया है। सुब्रमण्यम ने कहा है कि कोविड-19 की चौथी लहर (Fourth Wave Of Covid In India) को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। वह तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर एक संक्षिप्त बातचीत के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। (Covid vaccine and fourth wave of covid)

सतर्क रहना जरूरी..

पत्रकारों से बात करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि देश और तमिल नाडु राज्य में बीते कुछ महीनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों से जुड़े आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि, वैश्विक स्तर पर कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। (Covid cases worldwide)

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) द्वारा भविष्यवाणी की गयी है कि जून 2022 के बाद चौथी लहर आ सकती है और हम वैज्ञानिकों के इस अनुमान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैश्विक स्तर पर मामले बढ़ रहे हैं। सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि दक्षिण कोरिया एशियाई देशों में प्रतिदिन 4 लाख मामले जोड़ रहा है जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में भी प्रतिदिन कोरोना मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।

वैक्सीनेशन पर ज़ोर देना होगा

मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में प्रति दिन 100 से कम मामले हैं और पिछले कुछ दिनों से कोविड -19 के कारण शून्य मौतें हुई हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य केरल में शनिवार को कोरोना के 847 नए मामले दर्ज किए गए। सुब्रमण्यम ने कहा कि तूतीकोरिन, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों में टीके की दूसरी खुराक की संख्या कम है और स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार गिरावट के कारणों की समीक्षा कर रही है।

(आईएएनएस)