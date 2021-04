Vaccination in Maharashtra: कोविड संक्रमण महामारी से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लोगों को टीका लगाया जा रहा है। एक तरफ केंद्र के साथ वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर जंग और वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बीच भी महाराष्ट्र में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इन मुश्किल स्थितियों में भी महाराष्ट्र राज्य में टीकाकरण के मामले में बाकी राज्यों में सबसे आगे है। 9 अप्रैल 2021 को जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक, अब तक महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक 93,38,531 वैक्सीन्स लगायी चुकी है, जिसमें से 84,35,010 पहली डोज़ और 9,03,521 दूसरी डोज़ लगायी गयीं। (Vaccination in Maharashtra) Also Read - Maharashtra Covid Guidelines: महाराष्ट्र में नयी कोविड गाइडलाइंस की घोषणा, लागू रहेगी धारा 144, मॉल और मंदिर रहेंगे बंद

इसके बाद राजस्थान में 88,07,351 खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 77,72,197 पहली खुराक और 10,35,194 दूसरी खुराक शामिल है।

राजस्थान के बाद गुजरात में 84,75,305 खुराक लग चुकी है, जिसमें 75,01,404 पहली खुराक और 9,73,901 दूसरी खुराक शामिल है।

आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश 81,45,161 टीकाकरण के साथ चौथे स्थान पर है, जिसमें 69,51,956 पहली खुराक और 11,93,205 दूसरी खुराक शामिल हैं।

सूची में सबसे नीचे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वीप समूह (10,737), दमन और दीव में (28,441), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (30,799) और दादरा और नगर हवेली (31,851) जैसे छोटे क्षेत्र हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने की कम टीके मिलने की शिकायत

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 12 करोड़ की आबादी है, जबकि गुजरात और राजस्थान में लगभग 6 करोड़ की आबादी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र को ज़रूरत से कम मात्रा में वैक्सीन मिली है। महा विकास अघाडी सरकार के शीर्ष नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र महाराष्ट्र को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजरात और अन्य राज्यों पर ध्यान दे रही है। महा विकास अघाडी पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र भाजपा प्रतिपक्ष के नेता फडणवीस ने गुरुवार शाम को कहा कि "टीके की आपूर्ति जनसंख्या के आधार पर नहीं हो रही है, बल्कि राज्य के वैक्सीन देने के प्रदर्शन पर आधारित है।" महा विकास अघाडी नेताओं के बयानों का खंडन करते हुए फड़नवीस ने यह भी बताया कि "केंद्र द्वारा केवल तीन राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान) को 1 करोड़ से अधिक खुराक दी गई है।"

राजधानी मुंबई में भी वैक्सीन का स्टॉक हो रहा है खत्म

देश की वित्तीय राजधानी कोविड-19 टीकों की भारी कमी से जूझ रही है, जिसके कारण शुक्रवार को यहां कई सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में शहर के सबसे बड़े केंद्र में आज दोपहर तक मुश्किल से 150 खुराक बची थीं और उन्हें लोगों को दिया जा रहा था।

अनुमानित दो दर्जन से अधिक केंद्रों में टीकाकरण बंद हो चुके हैं। इन केंद्रों में गोरेगांव में बीकेसी जंबो सुविधा, गोरोगांव में नेस्को, इसके अलावा कई अन्य निजी अस्पताल शामिल हैं।

शहर या राज्य के कई केंद्रों के बाहर प्रिंटेड या हाथ से लिखे नोटिस चिपकाए गए हैं, जिसमें घोषणा की गई है कि खुराक की कमी के कारण, टीकाकरण प्रक्रिया अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है।

मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने आश्वासन दिया कि कुछ स्टॉक आज शाम (9 अप्रैल) को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई ) पुणे से आ जाएगी।

पेडनेकर ने मीडिया से कहा, “मुंबई में कई टीकाकरण केंद्र अब जीरो डोज पर आ गए हैं और वहां टीकाकरण रोक दिया गया है। हम समझते हैं कि 75,000-1,00,000 के बीच खुराक आज शाम को प्राप्त हो सकती है और आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”

पेडनेकर समेत मुंबई के कई अन्य प्रमुख नेताओं ने वैक्सीन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की है और आग्रह किया है कि इस मामले में सभी को हाथ मिलाकर काम करना चाहिए।

(स्रोत–आईएएनएस ,एचके/एसआरएस)