उत्तर प्रदेश 10 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना, ये हैं सर्वाधिक टीकाकरण वाले शीर्ष 5 राज्य

Covid vaccination in India

Uttar Pradesh covid-19 vaccinations: उत्तर प्रदेश (UP) शनिवार को कोरोनावायरस से बचाव की वैक्सीन की दस करोड़ डोज का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी ने कोविड-19 टीके की 10 करोड़ से अधिक डोज (Covid-19 vaccination in UP) लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। शनिवार को 10 करोड़ का आंकड़ा पार होने के खास मौके को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य कर्मियों और आमजनता को समर्पित किया। 3 अगस्त को 05 करोड़ डोज पूरा करने के बाद अगले 54 दिनों में 05 करोड़ और वैक्सीन डोज दी गई। जबकि टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत में पहले एक करोड़ टीके लगाने में करीब 100 दिन लगे थे। 10 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला यूपी देश का एकमात्र राज्य है।

टीकाकरण में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर

टीकाकरण (Vaccinations in UP) की देशव्यापी स्थिति को देखें तो यूपी पहले पायदान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर 07.78 करोड़ डोज लगाकर महाराष्ट्र है, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल, क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की ताजा स्थिति के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के 15 करोड़ 04 लाख लोगों को टीका लगाया जाना है, खबर लिखे जाने तक इसमें से 08 करोड़ 15 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है, जबकि 01 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुकी है।

यूपी में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में

यूपी में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में है और नए केस मिलने की संख्या भी बेहद कम है। ताजा स्थिति को देखें तो विगत 24 घंटे में हुई 02 लाख 15 हजार 209 सैम्पल की टेस्टिंग में मात्र 14 नए मरीज मिले। इसी अवधि में 26 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 177 रह गई है। प्रदेश के 30 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। विगत दिवस हुई कोविड टेस्टिंग में 67 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला। यही नहीं, टेस्टिंग और टीकाकरण में नम्बर देश में नंबर एक यूपी में अब तक 07 करोड़ 75 लाख 81 हजार से अधिक सैम्पल की कोविड जांच की जा चुकी है।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, अब तक 16 लाख 86 हजार 694 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड की ताजा स्थिति के अनुसार अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बहराइच, बिजनौर, फरुर्खाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, महोबा, मीरजापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, संतकबीरनगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सीतापुर और सोनभद्र जिले में कोविड का एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। यह जनपद कोविड संक्रमण से मुक्त हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व उत्तर प्रदेश के अथक प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। यह उपलब्धि प्रतिबद्ध स्वास्थ्यकर्मियों व अनुशासित नागरिकों को समर्पित है।

02 करोड़- 06 जून

03 करोड़- 26 जून

04 करोड़ - 17 जुलाई

05 करोड़- 03 अगस्त

06 करोड़- 17 अगस्त

07 करोड़- 29 अगस्त

08 करोड़- 07 सितंबर

09 करोड़- 15 सितंबर

10 करोड़- 25 सितंबर

सर्वाधिक टीकाकरण वाले शीर्ष 5 राज्य (Top 5 states with most vaccinations in Hindi)

राज्य टीकाकरण

1- उत्तर प्रदेश - 10 करोड़

2- महाराष्ट्र - 07.78 करोड़

3-मध्य प्रदेश - 06.05 करोड़

4-गुजरात - 05.92 करोड़

5-पश्चिम बंगाल - 05.52 करोड़

