Coronavirus vaccine Update in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने कहा है कि अप्रैल 2021 तक ‘हर अमेरिकी’ के लिए कोरोनावायरस का टीका उपलब्ध होगा। इसके लिए अमेरिका खुद पर्याप्त मात्रा में कोरोनावायरस वैक्सीन (Coronavirus vaccine in america in hindi) का उत्पादन करेगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, राष्ट्रपति ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बताया कि देश में साल के अंत तक वैक्सीन (Covid-19 Vaccine in Hindi) के कम से कम 10 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे या ‘इससे ज्यादा संख्या में उपलब्ध होंगे’। Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 53,08,014, अब तक 85,619 लोगों की मौत

अप्रैल तक उपलब्ध होगी अमेरिका में कोरोना वैक्सीन

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हर महीने करोड़ों डोज उपलब्द होंगे और हमें उम्मीद है कि अप्रैल तक हर अमेरिकी को टीके लग जाएंगे। जैसे-जैसे टीके (Vaccine in hindi) की उपलब्धता बढ़ेगी, डिलीवरी में तेजी आएगी।” राष्ट्रपति की यह टिप्पणी उनके उस दावे के कुछ दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका में अक्टूबर की शुरुआत से कोरोनावायरस वैक्सीन (Coronavirus vaccine) का वितरण शुरू हो सकता है। Also Read - क्या चश्मा पहनने वालों को कोरोना का खतरा होता है कम?

ट्रंप का दावा, अक्टूबर में वैक्सीन का वितरण हो सकता है शुरू

ट्रंप ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “हम वैक्सीन प्राप्त करने के बहुत करीब (coronavirus vaccine usa update in hindi) हैं। हमें लगता है कि हम अक्टूबर में कभी भी वितरण शुरू कर सकते हैं।” हालांकि, इससे पहले बुधवार को ही ‘यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन’ के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने सांसदों को बताया था कि उन्हें नवंबर या दिसंबर में टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद है। सीमित मात्रा में उपलब्ध टीकों (covid-19 vaccine in hindi) को सबसे पहले स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए उपयोग किया जाएगा क्योंकि वैक्सीन डोज की सबसे ज्यादा जरूरत इन लोगों को ही है। रेडफील्ड ने कहा कि यह वैक्सीन अमेरिकियों के लिए सामान्य तौर पर 2021 की दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही से उपलब्ध हो सकेगी। Also Read - ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दावा, देश में आ रही है कोरोना की दूसरी लहर

क्या चश्मा पहनने वालों को कोरोना का खतरा होता है कम?