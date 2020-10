Donald Trump Corona Positive: कोरोनावायरस (Coronavirus) किसी को नहीं छोड़ रहा क्या छोटे, क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब। यहां तक कि अब तो देश-विदेश के कई राजनेता भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड (Donald Trump Health news) ट्रंप भी कोरोना से संक्रमित (COVID-19) हो चुके हैं। अभी वहां चुनाव भी होना है और उससे पहले ही ट्रंप कोविड-19 से पॉजिटिव हो गए। सिर्फ वही नहीं, फर्स्ट लेडी और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का बीमार होना, उनके लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। Also Read - अक्टूबर में खुल रहे हैं स्कूल, 71 फीसदी पैरेंट्स ने कहा बच्चों को स्कूल भेजने से कोविड-19 संक्रमण का डर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी खुद दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘आज रात मेरी और मेलानिया की कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम बहुत जल्द ही अपनी क्वॉरन्टीन और रिकवरी प्रक्रिया शुरू कर देंगे।’ Also Read - क्या कोविड-19 में एलोपैथी की बजाय आयुर्वेदिक इलाज हैं बेहतर? जानें क्या कहती है रिसर्च

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020