यूएस सीडीसी ने माना, बुजुर्गों और उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन अधिक असरदार

यूएस सीडीसी ने माना बुजुर्ग,उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए फाइजर ज्यादा असरदार।

सीडीसी के सलाहकार पैनल ने फाइजर-बायोएनटेक कोविड वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स का समर्थन 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के साथ कुछ उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए ज्यादा असरदार माना है।

Pfizer more effective for elderly: यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के सलाहकार पैनल ने फाइजर-बायोएनटेक कोविड वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स का समर्थन 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के साथ (Pfizer more effective for elderly) कुछ उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए ज्यादा असरदार माना है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पैनल ने 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के अमेरिकियों और दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं के लोगों को बूस्टर खुराक दिया गया।

इसने 50 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को कुछ उच्च जोखिम वाली स्थितियों में 13-2 के वोट से एकल बूस्टर खुराक देने की पूरी तरह से सिफारिश की। बुधवार को, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 65 और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए या 18 से 64 वर्ष की आयु के बीच उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए फाइजर बूस्टर को मंजूरी दी। सीडीसी के निदेशक रोशेल वालेंस्की से जल्द ही पैनल के समर्थन को स्वीकार करने की उम्मीद है।

17 सितंबर को विशेषज्ञों के एक पैनल ने 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर बूस्टर शॉट्सकी पेशकश का समर्थन किया गया था, और 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को गंभीर कोविड -19 होने का उच्च जोखिम है या जो सेटिंग्स में काम करते हैं, उन्हें संक्रमण होने की अधिक संभावना होती हैं।

TRENDING NOW

पिछले महीने, राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने एक योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसने सभी टीकाकृत अमेरिकियों को उनके दूसरे शॉट के लिए आठ महीने बाद बूस्टर देने की योजना बनाई।

RECOMMENDED STORIES