अमेरिकी सीडीसी ने 5 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के डिस्ट्रिब्यूशन को दी मंजूरी

तमिलनाडु में 33.2 लाख छात्रों को 3 जनवरी से दी जाएगी कोवैक्सिन

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने 5-11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन के साथ कोरोना का टीका (corona vaccine for kids) लगवाने के लिए मंजूरी दी है।

Covid Vaccine For Children in Hindi: यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने 5-11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन के साथ कोरोना का टीका (corona vaccine for kids) लगवाने के लिए मंजूरी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सीडीसी के निदेशक रोशेल वालेंस्की के हवाले से मंगलवार देर रात एक बयान में कहा, "साथ में, विज्ञान के नेतृत्व में, हमने अपने देश में वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है, जो कोरोना का कारण बनता है। हम जानते हैं कि लाखों माता-पिता अपने बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए उत्सुक हैं और इस निर्णय के साथ, हमने अब सिफारिश की है कि लगभग 2.8 करोड़ बच्चों को एक कोरोना वैक्सीन प्राप्त हो।"

उन्होंने माता-पिता को अपने बाल रोग विशेषज्ञ, स्कूल नर्स या स्थानीय फार्मासिस्ट से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे टीके और अपने बच्चों को टीकाकरणके महत्व के बारे में अधिक जानकारी दे सकें।

राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने प्राधिकरण को महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि "कार्यक्रम आने वाले दिनों में और 8 नवंबर के सप्ताह के दौरान पूरी तरह से चालू हो जाएगा।"

TRENDING NOW

सीडीसी की टीकाकरण प्रथाओं पर सलाहकार समिति के विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल ने सर्वसम्मति से 14-0 वोट में बच्चों के लिए शॉट्स की सिफारिश के बाद निर्णय लिया। टीका वयस्क खुराक का एक तिहाई है और टीका तीन सप्ताह के अंतराल पर दो खुराक में दिया जाएगा।

फाइजर के अनुसार, साइड इफेक्ट को कम करने और अभी मजबूत प्रतिरक्षा का उत्पादन करने के लिए निचली खुराक को चुना गया था।व्हाइट हाउस कोरोना प्रतिक्रिया समन्वयक जेफरी जिएंट्स ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इस आयु वर्ग में सभी के लिए कम खुराक वाले बच्चों के टीके पर्याप्त खरीदे हैं। सीडीसी के नए आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में 5-11 आयु वर्ग के कुल 172 बच्चों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 8,300 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्रोत: (IANS Hindi)

You may like to read

RECOMMENDED STORIES