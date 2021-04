उत्तर प्रदेश की एक नर्स (UP nurse ) ने कोविड-19 की वैक्सीन लेने आयी एक महिला को एकसाथ 2 डोज़ लगा दी। मिली जानकारी के मुताबकि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वैक्सीन देते समय वह फोन पर व्यस्त थी और उसका ध्यान भटक गया। इससे, एक बार फिर यह साबित होता है कि किस तरह सोशल मीडिया और फोन कॉल्स पर हमेशा व्यस्त रहने की आदत किसी की जान के लिए आफत बन सकती है । मामला कानपुर देहात जिले का है। जहां, अकबरपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वायरस लेने पहुंची एक महिला को नर्स ने 2-2 बार कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें दे दीं। यह महिला नर्स फोन कॉल पर व्यस्त थी और उसे इस बात का भी ध्यान ना रहा कि वह एक ही व्यक्ति को दोबारा कोविड का टीका लगा रही है। (UP nurse gives woman double dose of covid Vaccine) Also Read - अब बिना रजिस्ट्रेशन दिल्ली में लगेगी कोरोना वैक्सीन, ऑफिस जानेवालों के लिए भी नियमों में किए गए बदलाव

अब वैक्सीनेटर को जमा कराने होंगे अपने फोन

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को क्षेत्र के मडौली गांव के निवासी विपिन की पत्नी कमलेश कुमारी (50 वर्षीय) कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली डोज़ लेने के लिए अकबरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक प्राथमिक उपचार केंद्र गयी थीं। इसी स्वास्थ्य केंद्र पर काम करनेवाली एएनएम अर्चना कमलेश को कोविड वैक्सीन लगाने आयीं, जो उस वक़्त फोन कॉल पर व्यस्त थीं। फोन पर बात करते-करते ही अर्चना ने कमलेश को वैक्सीन लगायी और वैक्सीन की दो खुराकें दे दी।

परिवार वालों ने की त्वरित कार्रवाई की मांग

वहीं, जैसे ही कमलेश के परिवार वालों को इस घटना का पता चला, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और एएनएम अर्चना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। परिवार के लोगों का कहना है कि जब कमलेश ने एएनएम से दो एक के बाद एक खुराक दिए जाने के बारे में सवाल करने की कोशिश की, तो अर्चना ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी भी दे डाली।

रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी हरकत में आ गए और महिला के परिवार के सदस्यों को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद, कथित लापरवाही के बारे में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

वैक्सीन लेने वाली महिला में दिखे ये साइड-इफेक्ट्स

बताया जा रहा है कि, 2 खुराकें मिलने के बाद कमलेश के हाथ में सूजन हो गयी है। हालांकि, किसी प्रकार के गम्भीर साइड-इफेक्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। वैक्सीन लेने के बाद कमलेश को पीएचसी के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. राकेश कुमार ने लगभग डेढ़ घंटे तक निगरानी में रखा। डॉ. कुमार ने कहा, “उनके स्वास्थ्य में होनेवाले बदलावों की जांच करने के लिए उन्हें निगरानी में रखा गया। खुशकिस्मती से उनमें कोई गंभीर साइड-इफेक्ट्स दिखायी नहीं दिए। जांच के बाद तसल्ली होने पर उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी गयी। ”

इस विषय पर जब कानपुर देहात के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा , “मैं इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा हूं और हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो।”

(स्रोत –आईएएनएस, वीएवी/आरजेएस)