कोरोना का टीका लगाने में उत्तर प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, कोविड वैक्सीनेशन 11 करोड़ पार, इन 5 राज्यों में लगाई गई सर्वाधिक वैक्सीन

कोरोनावायरस वैक्सीनेशन के मामले में दूसरे राज्यों को पीछे करते हुए उत्तर प्रदेश ने आपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। यूपी ने 11 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी है। यह आंकड़ा पार करने वाला यूपी देश का एकमात्र राज्य है।

Covid-19 vaccination in Uttar Pradesh: कोरोनावायरस वैक्सीनेशन (Covid-19 vaccination) के मामले में दूसरे राज्यों को पीछे करते हुए उत्तर प्रदेश ने आपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि कई राज्यों से आगे चलकर यूपी (UP Covid Vaccination Record) ने 11 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी है। यह आंकड़ा पार करने वाला यूपी देश का एकमात्र राज्य है। राज्य सरकार के अनुसार, 3 अगस्त को 5 करोड़ डोज पूरा करने के बाद अगले 63 दिनों में 6 करोड़ और वैक्सीन डोज दी गई, जबकि टीकाकरण कार्यक्रम (Vaccination Program in UP) की शुरुआत में पहले 1 करोड़ टीके लगाने में करीब 100 दिन लगे थे।

टीकाकरण में यूपी पहले पायदान पर (UP Covid Vaccination Record)

वैक्सीनेशन के मामले में देश भर में उत्तर प्रदेश पहले पायदान (UP made Corona vaccination record) पर है। वहीं, दूसरे स्थान पर 08.40 करोड़ डोज लगाकर महाराष्ट्र है, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल, क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 15 करोड़ 4 लाख लोगों को टीका लगाया जाना है। इसमें से 60 % से अधिक (8 करोड़ 82 लाख से अधिक) लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है, जबकि 2 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुकी है।

यूपी के 67 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं

राज्य सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई 1 लाख 36 हजार 516 सैम्पल की टेस्टिंग में 67 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया है। लखनऊ में 8, झांसी में 2 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि प्रयागराज, फर्रुखाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, मैनपुरी, जौनपुर में एक-एक व्यक्ति के कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 17 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 158 हैं और 16 लाख 86 हजार 821 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं।

ऐसे बनता गया यूपी में रिकॉर्ड

02 करोड़- 06 जून

03 करोड़- 26 जून

04 करोड़ - 17 जुलाई

05 करोड़- 03 अगस्त

06 करोड़- 17 अगस्त

07 करोड़- 29 अगस्त

08 करोड़- 07 सितंबर

09 करोड़- 15 सितंबर

10 करोड़- 25 सितंबर

11 करोड़- 04 अक्टूबर

1- उत्तर प्रदेश - 11.04 करोड़

2- महाराष्ट्र - 08.40 करोड़

3-मध्य प्रदेश - 06.42 करोड़

4-गुजरात - 06.19 करोड़

5-पश्चिम बंगाल - 05.92 करोड़

