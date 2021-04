Oxygen in UP Hospitals: योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र से 750 टन ऑक्सीजन प्राप्त किया है और राज्य भर में 81 इकाइयां प्रति दिन 900 टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं। राज्य (Uttar Pradesh) में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का दावा करते हुए, सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों को खुद की ऑक्सीजन (oxygen) प्लांट लगाने के लिए कहा है। प्रवक्ता ने कहा कि इससे तरल ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। Also Read - पीएम मोदी का बड़ा फैसला, 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोग भी लगवा सकेंगे कोरोना का टीका

“मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा अस्पतालों और भविष्य में आने वाले सभी अस्पतालों में इसे लागू करने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। इस सुविधा के लिए विधायक निधि का उपयोग किया जा सकता है।” Also Read - कोरोना वैक्सीन लगाने से नहीं होता संक्रमण, टीकाकरण के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पीछे हो सकता है ये कारण

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम के तहत ड्रग्स और ऑक्सीजन (Oxygen in UP Hospitals in Hindi) की कालाबाजारी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी कदम उठाएगी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी उद्यमों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। Also Read - कोरोना से लड़ेगी 21 पौधों से तैयार की गई ये आयुर्वेदिक दवा, कई कोविड मरीजों के ठीक होने का दावा

संबंधित अधिकारियों को राज्य की वर्तमान और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग का लगातार आकलन करने के लिए कहा गया है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कहा, अधिकारियों को जिला प्रशासन और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि किसी भी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी न हो।

आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) ने कहा, राज्य में 13 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से पांच डीआरडीओ द्वारा राम मनोहर लोहिया संस्थान और लखनऊ में कैंसर संस्थान और कानपुर, आगरा और झांसी में मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए जा रहे हैं।

स्रोत: (IANS Hindi)