300 करोड़ की लागत से दिल्ली में बन रहा है देश का सबसे बड़ा होम्योपैथिक संस्थान, जानिए किन-किन सुविधाओं से होगा लैस

देश के सबसे बड़े होम्योपैथिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक (National Institute of Homeopathic) का निरीक्षण केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोणोवाल ने किया। दिल्ली के नरेला में निर्मित यह संस्थान देश का सबसे बड़ा होम्योपैथिक संस्थान होने के साथ ही उत्तरी भारत के लिये फायदेमंद साबित होगा। यह संस्थान कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक का सेटेलाइट सेंटर के रुप में कार्य करेगा।

एनआईएच का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय मंत्री सोणोवाल ने कहा कि एनआईएच स्वास्थ्य सेवाओं को आयुष की मुख्य धारा से जोड़ेगा और पूरे उत्तरी भारत के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। संस्थान के लोकार्पण के बाद केंद्रीय मं‍त्री ने परिसर का भ्रमण किया और पत्रकारों के सवालों का जबाव दिया। केंद्रीय मंत्री सोणोवाल ने कहा कि, ''राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष को स्वास्थ्य की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही यह भी कोशिश की गई है कि आयुष को स्वास्थ्य सेवा में शामिल शिक्षा और अनुसंधान से भी जोड़ा जाए। इसी के तहत मंत्रालय ने होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के विकास के लिए शीर्ष संस्थाओं को विकसित करने, नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।''

इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई कालुभाई ने इसे आयुष की प्रगति के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण संस्थान बताया। इस मौके पर स्थानीय सांसद हंसराज हंस, आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय एवं एनआइएच के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।