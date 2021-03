UK Covid Variant More Deadly: जब से यूके (UK) में नए कोविड वेरिएंट (UK New Corona Variant) ने दस्तक दी है, तब से पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के प्रति लोगों में डर बैठ गया है। साथ ही कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले भी फिर से देश-दुनिया में बढ़ने लगे हैं। बीते वर्ष नवंबर 2020 में सार्स-सीओवी-2 (SARS-Cov-2) के नए वेरिएंट के बारे में पता चला था, जो पहले से मौजूद कोरोना वेरिएंट (Corona Variant) के मुकाबले ज्यादा ट्रांसमिसिबल (Transmissible) और संक्रामक बताया जा रहा है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह बात कही गई है कि इस नए यूके वेरिएंट के कारण कोविड-19 (Covid-19 Cases) के मामलों में बड़े पैमाने पर इजाफा हो सकता है। Also Read - स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, Cowin-App के जरिए 50 लाख लोगों ने टीकाकरण के लिए किया सेल्फ रजिस्ट्रेशन

2020 के मुकाबले 2021 में हो सकती हैं अधिक मौतें

यह अध्ययन यूके के ही शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा, ‘शैक्षणिक संस्थानों को सीमित रूप से बंद करने और तेजी से वैक्सीनेशन (Vaccination) जैसे कड़े नियंत्रण उपायों के बिना, कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन और देश में होने वाली मौतों की संख्या 2021 में 2020 से ज्यादा हो सकती है।’ Also Read - बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगवाया कोरोना का टीका, लोगों से भी की टीका लगवाने की अपील, कहा मुफ्त लगेगी कोविड वैक्सीन

UK Covid Variant More Transmissible in Hindi

एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के कैथरीन ई एटकिंस भी इस शोध में शामिल हैं। यह अध्ययन जर्नल साइंस में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने पूरे यूके से 150,000 अनुक्रमित सार्स-सीओवी-2 नमूनों का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने पाया कि इसके प्रारंभिक अवलोकन के बाद पहले 31 दिनों में कोविड-19 के यूके संस्करण (UK Corona new variant) की सापेक्ष जनसंख्या वृद्धि दर सभी 307 अन्य वायरस वेरिएंट वंशावली (Genealogy) की तुलना में अधिक थी। Also Read - प्‍ले स्‍टोर पर आम लोगों के लिए नहीं है Co-Win एप, इस वेबसाइट पर जाकर करें सेल्फ-रजिस्ट्रेशन

(UK Covid Variant More Deadly in Hindi)

इसके लिए संभावित बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए, टीम ने कई मान्यताओं का परीक्षण करने के लिए सार्स-सीओवी-2 ट्रांसमिशन के एक आयु और क्षेत्रीय संरचित गणितीय मॉडल का उपयोग किया। इस मॉडल में यह बताया गया है कि वेरिएंट का वायरल लोड अधिक है। टीम का अनुमान है कि कोविड के इस वेरिएंट में मौजूदा वेरिएंट की तुलना में 43-90 प्रतिशत अधिक रिप्रोडक्शन संख्या है।

पिछले एक सप्‍ताह में इन 8 राज्‍यों में फिर से बढ़े कोरोना के मामले, स्थिति से निपटने के लिए उच्‍च स्‍तरीय बैठक, केंद्र ने जारी किया अलर्ट

स्रोत: (IANS Hindi)