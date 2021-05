हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क (Nehru Zoological Park in Hyderabad in hindi) में 8 एशियाई शेरों के कोरोना पॉजिटिव की खबर के बाद उत्‍तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क में 2 शेरनियां कोरोना पॉजिटिव (Lionesses Covid Positive in Uttar Pradesh in hindi) हुई हैं। सफारी पार्क के निदेशक का कहना है कि दोनों शेरनियों के कोविड पॉजिटिव मिलते ही उन्‍हें तुरंत आइसोलेट कर दिया गया। जो शेरनियां कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं उनमें से एक की उम्र 3 साल 8 महीने है और दूसरी की उम्र करीब 9 साल है। दोनों को अलग रख दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। Also Read - COVID-19 in Lions : हैदराबाद के जू में 8 शेर हुए कोरोना पॉजिटिव, भारत में इस तरह का पहला केस

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) के ज्‍वॉइंट डारेक्‍टर डॉक्‍टर केपी सिंह का कहना है कि इटावा पार्क के सफारी पार्क में कुल 14 शेरों के कोरोना संक्रमित होने का शक हुआ। इसके बाद शेरों के 16 सैंपल लिए गए और उन्‍हें जांच के लिए भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान को भेजा गया। गुरुवार को कोरोना संक्रमण से 1 शेरनी कोरोना पॉजिटिव पाई गई जबकि दूसरी शेरनी के बारे में क्‍लीयर पता नहीं चल रहा था। लेकिन बाद में उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। हालांकि बाकी के 12 शेरों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

संक्रमित शेरों में दिखें भूख की कमी और खांसी जैसे लक्षण

शेरों के कोरोना संक्रमित होने की खबर भारत में सबसे पहले हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क (Nehru Zoological Park in Hyderabad in hindi) से आई थी जहां 8 एशियाई शेरों में कोविड-19 वायरस पाया गया था। कोरोना पॉजिटिव शेरों में भूख की कमी, नाक से पानी निकलना और खांसी जैसे लक्षण देखे गए थे। यह भारत का पहला केस है जब जानवरों को हुआ है। हालांकि वाइल्डलाइफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (डब्ल्यूआरटीसी) के निदेशक डॉ शिरीष उपाध्याय ने कहा था कि इससे पहले अमेरिका के न्‍यूयॉर्क के ब्रोंक्स जू में आठ बाघों और शेरों में कोरोना की पुष्टि हुई थी लेकिन उसके बाद से ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि हांगकांग में कुत्तों और बिल्लियों में भी कोरोनावायरस पाया जा चुका है।