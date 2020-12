उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना इंफेक्शन के इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि, कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने वाले राजनेताओं में रावत का नाम भी शामिल हो गया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) के अनुसार, 18 दिसंबर को कोरोनावायरस से पॉजिटिव पाए जाने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ( Trivendra Singh Rawat) को सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली में भर्ती कराया गया है, क्योंकि देहरादून में होम आइसोलेशन में रहने के दौरान उनके सीने में संक्रमण का प्रभाव बढ़ गया। इसकी जानकारी सूत्रों ने आईएएनएस को दी। Also Read - Super Gonorrhea: कोरोना से बचाव के लिए करते हैं एंटीबायोटिक्स का अधिक सेवन, तो बढ़ सकता है इस यौन रोग के होने का खतरा, पढ़ें WHO की चेतावनी

As per his physician Dr NS Bisht, infection has been detection in his chest.

Rawat tested positive for COVID-19 on December 18. https://t.co/8gnaKZA7Ix

— ANI (@ANI) December 28, 2020