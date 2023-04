देश में 100 के करीब पहुंचा Omicron Variant से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, दिल्ली में 10 मरीजों को मिली छुट्टी

Omicron Variant Covid News in Hindi: भारत के कुछ राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान शीर्ष पर हैं। इन राज्यों में ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant) के भी मामलों में इजाफा हो रहा है। अब तक ओमीक्रोन के कुल मामलों की बात करें तो देश में कुल 97 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि राजधानी दिल्ली में 10 नए मामले सामने आए हैं और 10 लोगों को छुट्टी मिल गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि भारत में ओमीक्रोन से मरने की सूचना अभी तक नहीं आई है।

बता दें कि भारत में एक तरफ जहां कोरोनावायरस (Covid-19)के कुल मामलों में कमी देखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए ओमीक्रोन वेरिएंट से विशेषज्ञों और नागरिकों की चिंता बढ़ गई है। देश में आज यानी शुक्रवार तक ओमीक्रोन के कुल 97 मामले सामने आ चुके हैं।