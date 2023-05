पुणे में नहीं थम रही डेंगू केसेस में बढ़ोतरी, एक्सपर्ट्स ने दी लोगों को सावधान रहने की सलाह

आंकड़ों के अनुसार, जून और जुलाई 2022 में एनआईवी (NIV) के पास आए 515 सैम्पल्स में से 38 % सैम्पल्स में लोगों को डेंगू से संक्रमित पाया गया।

Dengue Cases In Pune: बरसात के साथ ही इस साल भी महाराष्ट्र के पुणे शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (National Institute of Virology in Pune) ने कहा है कि पुणे में डेंगू के बढ़ते मामलों के पीछे 3 प्रकार के वायरस हैं। एनआईवी की तरफ से दी गयी जानकारी के अनुसार, शहर में DENV-1 और DENV-2 के अलावा DENV-3 वायरस के कारण डेंगू फैल रहा है। बता दें कि डेंगू फैलाने वाले वायरस मुख्यत 4 प्रकार के हैं और पुणे में डेंगू संक्रमण फैलने के पीछे 3 वायरस को जिम्मेदार पाया गया है। आईसीएमआर-एनआईवी की डायरेक्टर डॉ. प्रिया अब्राहम ( Dr Priya Abraham, director of the ICMR-NIV) के अनुसार, DENV-1 और DENV-2 मुख्य रूप से पुणे में डेंगू की बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं।

पुणे और सातारा में मिले डेंगू के कई मरीज

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, डेंगू के बढ़ते खतरे के बीच एक्सपर्ट्स द्वारा शहर में रहने वालों को सावधान रहने की सलाह दी गयी है । डॉक्टर्स के अनुसार, जून और जुलाई 2022 में एनआईवी के पास आए 515 सैम्पल्स में से 38 % सैम्पल्स में लोगों को डेंगू से संक्रमित पाया गया। इनमें से 328 सैम्पल्स पुणे से जमा किए गए थे और अधिकांश लोगों को डेंगू पॉजिटिव पाया गया। वहीं, बाकी सैम्पल्स महाराष्ट्र राज्य के अन्य क्षेत्रों, गोवा और गुजरात से इकट्ठा किए गए थे।

एक्सपर्ट्स के अनुसार DENV-2 और DENV-3 वायरस को हमेशा गम्भीर बीमारी के साथ जोड़कर देखा जाता है जबकि DENV-1 से संक्रमित मरीजों में हल्के से मध्यम स्तर की बीमारी देखी जाती है। वहीं, डॉक्टरों का कहना है कि पुणे में मरीजों में गम्भीर बीमारी के शुरूआती लक्षण दिखायी दे रहे हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुणे और सातारा के ग्रामीण इलाकों से मिले गम्भीर लक्षणों वाले मरीजों में कई युवा भी शामिल हैं जिन्हें किसी प्रकार की कोई गम्भीर बीमारी नहीं है। इन मरीजों में आमतौर पर 4-5 दिनों तक गम्भीर लक्षण बने रहते हैं। हालांकि, पुणे में पाए गए अन्य अधिकांश डेंगू केस माइल्ड हैं।

बता दें कि पुणे में डेंगू एक गम्भीर समस्या है और हर साल बरसात आने के साथ ही शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगता है।

