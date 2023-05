Poisonous Mushrooms: जंगली मशरूम खाने से असम में 13 लोगों की मौत, विषैले मशरूम से बिगड़ी 35 लोगों की तबीयत

स्थानीय अस्पताल द्वारा बताया कि जंगली मशरूम का सेवन करने वाले लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए ले आया गया लेकिन, अधिकांश लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान हो गयी है।

Death After Consuming Poisonous Mushrooms In Assam: असम राज्य में जंगली जहरीले मशरूम खाने से कई लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गयी है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, असम में विषैले मशरूम के सेवन से एक बच्चे सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गयी। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना असम के डिब्रूगढ़ जिले की है। असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (Assam Medical College and Hospital ) के अधीक्षक प्रशांत दिहिंगिया ने बताया कि जंगली मशरूम का सेवन करने वाले लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए ले आया गया लेकिन, अधिकांश लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान हो गयी है। वहीं, कई अन्य पीड़ित लोगों का इलाज अभी चल रहा है। ( Death After Consuming Poisonous Mushrooms In Assam in Hindi.)

जंगली मशरूम की पहचान न कर पाने से हुई दुर्घटना

दिहिंगिया ने कहा कि 35 लोगों को 5 दिनों पहले एएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी लोग पूर्वी असम के चराईदेव ( Charaideo), डिब्रूगढ़ (Dibrugarh), शिवसागर (Shivsagar) और तिनसुकिया (Tinsukia) जिलों के चाय बागानों में काम करने वाले समुदाय से आते हैं और जंगली मशरूम खाने के बाद ये सभी बीमार पड़ गए थे। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए गए 35 लोगों में से 13 की मौत पिछले 24 घंटों में हो गयी।

अस्पताल के अधीक्षक प्रशांत दिहिंगिया ने कहा कि हर साल जंगली मशरूम खाने से कई लोग बीमार हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोगों की असमय मौत हो जाती है। अधीक्षक प्रशांत दिहिंगिया के अनुसार, अक्सर लोग जंगली मशरूम (जो कि विषैला होता है) की पहचान नहीं कर पाते और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जहरीला होने के कारण इस तरह के मशरूम खाने लायक नहीं होती है। दिहिंगिया ने कहा कि लोगों के बीच जंगली मशरूम के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं इसीलिए, लोगों को इस बारे में जागरूक करना जरूरी है।

(आईएएनएस)

