Third Wave Of Covid: जनवरी 2022 में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, कोविड पैनल का दावा फरवरी में पीक पर होंगे मामले

Third Wave Of Covid-19 In India: भारत में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर साल 2022 आ सकती है। वहीं, इस लहर का पीक फरवरी 2022 में आ सकता है। यह कहना है नेशनल कोविड सुपरमॉडल कमेटी का। एक आकलन के अनुसार, नये साल के शुरुआती महीनों में ओमिक्रोन वेरिएंट की वजह से कोविड महामारी की तीसरी लहर आ सकती है । (Third Wave Of Covid-19 In India In Hindi)

समाचार एजेंसी एनएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल कोविड-19 सुपरमॉडल कमेटी (National covid-19 Supermodel Committee) के प्रमुख प्रोफ़ेसर विद्यासागर (Vidyasagar) ने कहा है कि, साल 2022 के शुरूआती महीनों में देश में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि, यह लहर दूसरी लहर के मुकाबले कम गम्भीर साबित हो सकती है।

फरवरी में आएगा तीसरी लहर का पीक

प्रोफ़ेसर विद्यासागर के अनुसार, तीसरी लहर की गम्भीरता कम होने की वजह देश में लोगों में इम्यूनिटी या रोग-प्रतिरोधक शक्ति में बढ़ोतरी मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान यही है कि तीसरी लहर के दौरान दैनिक स्तर पर बहुत अधिक मामले सामने नहीं आएंगे और तीसरी लहर के दौरान डेली केसेस की संख्या दूसरी लहर के दौरान सामने आए मामलों की तुलना में काफी कम कम हो सकती है।

प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि फिलहाल भारत में कोविड-19 का दैनिक केसलोड 7,500 के आसपास है।फिलहाल देश में डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) कोरोना का प्रमुख वेरिएंट है और कोरोना वायरस के ज़्यादातर केसेस इसी वायरस की वजह से हो रहे हैं। जब ओमिक्रोन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की जगह लेकर देश में कोविड केसेस की मुख्य वजह बन जाएगा तो डेली केसलोड में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस तरह कोविड का ओमिक्रोन वेरिएंट थर्ड वेव की वजह बन जाएगा। हालांकि, देश में ओमिक्रोन के चलते तीसरी लहर आ तो सकती है लेकिन, यह लहर महामारी की पिछली लहर की तुलना में कमज़ोर ही होगी।