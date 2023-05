Covid Booster Dose: ओमीक्रोन से सुरक्षा प्रदान कर सकती है कोरोना की तीसरी डोज, शोध में हुआ खुलासा

यूके में हुई एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि तीसरी डोज लेने से शरीर की कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन से लड़ने की और सुरक्षा करने की क्षमता 88% अधिक बढ़ जाती है। दो डोज लगवाने से ओमिक्रोन के प्रति 52% प्रभाव कम हो जाता है। ओमिक्रोन से होने वाले लक्षणों से बचने के लिए और अस्पताल में भर्ती होने से खुद को बचाने के लिए तीसरी डोज लेना काफी लाभदायक हो सकता है। तीसरी डोज लेने के बाद वैक्सीन की प्रभाव क्षमता 52% से 88% बढ़ गई है।

यूएस के प्रोफेसर एरिक टोपोल ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि कोविड अपने आप को अलग अलग वेरिएंट में बदलता जा रहा है और ओमिक्रोन जैसे वेरिएंट तो काफी तेजी से फैलने में सक्षम हैं। इस वेरिएंट से बचाव पाने के लिए तीसरे डोज की आवश्यकता है जो काफी प्रभावी है।