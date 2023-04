कोविशील्ड को UK में मिली मजूरी, इस वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके भारतीय यात्रियों को नहीं रोकेगा ब्रिटेन

रिवाइज ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक, अब यूनाइटेड किंगडम में कोविशील्ड भी एक मान्य वैक्सीन होगी। अभी तक वहां तीन वैक्सीन उपलब्ध थी, लेकिन अब यह संख्या चार हो गई है जिसमें एस्ट्रेजनेका, कोविशील्ड, एस्ट्रेजनेका वैक्सेव्रिया और मोडर्ना। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप भारत से हैं और आप यूके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके दोनों कॉविशील्ड की डोज भी लगवा रखी हैं तो भी आपको क्वारेंटिन होने की आवश्यकता होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस खबर से यह ज्ञान होता है कि समस्या कोविशील्ड वैक्सीन में नहीं बल्कि भारत में वैक्सिनेशन के सर्टिफिकेट के साथ है और इन सर्टिफिकेट को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है।