School Reopening Amid Omicron: ओमिक्रोन के खतरे के बीच ओडिशा सरकार का ऐलान, 3 जनवरी से खुलेंगे स्कूल

कोरोना वायरस के नये वेरिएंट ओमिक्रोन के मामलों में देशभर में उछाल देखा जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ धीरे-धीरे स्कूलों को खोलने की तैयारियां भी शुरू की जा रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला गया है । वहीं, इस बीच ओडिशा के स्कूलों में जल्द ही स्कूलों को दोबारा खोलने की घोषणा की गयी है। मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में 3 जनवरी 20211 से पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति के साथ शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए ओडिशा के स्कूल और सामूहिक शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने यह जानकारी दी।

Odisha School Re-opening Plan: 2021-22 for Standard/Class I to V Pls click the link to view:https://t.co/MbSWSBuTUC — I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) December 28, 2021