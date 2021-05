कोरोनावायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसे किसी भी सूरत में कमजोर समझना बेवकूफी ही होगी। कोरोना संक्रमण की गंभीरता का अंदाजा भारत में मौतों के ग्राफ से ही जगाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से रोज 3 से 4 हजार लोगों की मौत कोरोना के कारण हो रही है। अस्‍पतालों में लाखों मरीज बेडों और ऑक्‍सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि सावधान रहें, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अपनी इम्‍युनिटी बढ़ाएं और जागरुक रहें। आपको बता दें कि समय के साथ कोरोना के लक्षण बदल रहे हैं। इसलिए शरीर में किसी भी तरह का परिवर्तन महसूस हो तो डॉक्‍टर से ऑनलाइन संपर्क करें। अगर आपको अपने अंदर कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत घर में आइसोलेट हो जाएं। आपको बता दें कि समय के साथ कोरोना के लक्षण भी बदल रहे हैं। कोरोना की पिछली लहर में सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द और भूख की कमी जैसे लक्षण महसूस होते थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के लक्षण (New Signs of Second Wave of Corona in hindi) बहुत अलग हैं। Also Read - COVID Symptoms in Children: कैसे पहचानें बच्‍चों की खांसी-जुकाम वायरल है या कोरोना का लक्षण है? ऐसे करें तुरंत पहचान

कोरोना के नए लक्षणों पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर? (Coronavirus New Symptoms in hindi)

डाउन टाउन अस्पताल में कोविड-19 के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और नोडल ऑफिसर डॉ स्वप्नव बोर्थाकुर कहते हैं कि कोरोना का नया स्‍ट्रेन बेहद गंभीर लक्षणों के साथ दिख रहा है। साथ ही ये शरीर के महत्‍वपूर्ण अंगों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। उन्‍होंने कहा है कि अब जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लक्षण बहुत अलग हैं। कोरोना की पहली लहर के लक्षण से कोरोना की दूसरी लहर के लक्षण बिल्‍कुल अलग और खतरनाक हैं। इसलिए शरीर में किसी भी तरह का परिवर्तन महसूस होने पर तुरंत डॉक्‍टर से सलाह लेनी चाहिए। Also Read - कुछ दिनों के लॉकडाउन से कम हो सकता है भारत में कोरोना का प्रकोप, एक्‍सपर्ट ने कहा- 2020 में दिखे थे सकारात्‍मक परिणाम

कोरोना की दूसरी लहर के नए लक्षण (New Signs of Second Wave of Corona in hindi)

अब जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनमें जोड़ों में दर्द, बैक पेन, शरीर में रैशेज होना, चक्‍कर आना, पेट में दर्द, मसल्‍स में कमजोरी, डायरिया और आंखों से आंसू आना, पलकोंं का चिपकना, लाल आंखें और भूख की कमी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। गुवाहाटी के हयात अस्पताल (Hayat Hospital) में कन्‍सलटेंट और जराचिकित्सा डॉक्‍टर भास्कर नेग कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर युवाओं को ज्‍यादा संक्रमित कर रही है। जबकि पिछले साल कोरोना की पहली लहर में उम्रदराज लोग ज्‍यादा संक्रमित हो रहे थे। उन्‍होंने भी कहा है कि कोरेाना संक्रमित मरीजों में कंजक्टिवाइटिस (Conjunctivitis), बैक पेन (Back Pain), डायरिया (diarrhea), शरीर में दर्द (Body pain) और रैशेज (rashes) जैसे लक्षण दिख रहे हैं।