हल्के कोविड से ग्रस्त 3 अमेरिकी किशोरों में नजर आए पैरानोइया के लक्षण, जानें क्या है यह स्थिति

एक नए अध्ययन के अनुसार, तीन किशोरों में आत्मघाती विचार पैरानोइया (paranoia) जैसा भय' और भ्रम की पहचान की गई है। इन तीनों किशोरों में हल्के या बिना लक्षण वाला कोरोनावायरस संक्रमण हुआ था।

What is Paranoia in Hindi: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, तीन टीनएजर बच्चों में आत्मघाती विचार 'व्यामोह यानी पैरानोइया (paranoia) जैसा भय', भ्रम और धुंधले मस्तिष्क की पहचान की गई है। इन तीनों किशोरों में हल्के या बिना लक्षण वाला कोरोनावायरस संक्रमण (Coronavirus Infection) हुआ था। शोधकर्ताओं ने स्टडी के दौरान कोरोना से संक्रमित बाल रोगियों में एंटी-न्यूरल एंटीबॉडीज - 'टर्नकोट' एंटीबॉडीज को देखा, जो मस्तिष्क के ऊतकों पर हमला कर सकते हैं।

यह स्टडी जामा न्यूरोलॉजी में प्रकाशित हुई है। इसमें शोधकर्ताओं ने तीन रोगियों के मस्तिष्कमेरु द्रव (Cerebrospinal fluid) की जांच की। इसमें उन्होंने पाया कि दो रोगियों, जिनमें से दोनों में अनिर्दिष्ट अवसाद या चिंता का इतिहास था। इनमें एंटीबॉडी थे, जो इंगित करते हैं कि सार्स-कोव 2 ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central nervous system) पर आक्रमण किया हो सकता है।

शोधकर्ताओं की टीम ने कहा कि वही रोगी जो हल्के/एसिम्प्टोमेटिक कोविड (Mild Covid symptoms) से ग्रस्त थे, उनके मस्तिष्कमेरु द्रव में तंत्रिका-विरोधी एंटीबॉडी भी थे, जिनकी पहचान मस्तिष्क के ऊतकों को प्रतिरक्षित करके की गई थी। इससे यह जाहिर होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system) गलती से संक्रामक रोगाणुओं (infectious microbes) की बजाय मस्तिष्क को लक्षित कर रही है।

क्या है पैरानोइया (What is Paranoia?)

पैरानोइया (paranoia) एक ऐसी भावना होती है, जिसमें इससे ग्रस्त व्यक्ति को लगता है कि उन्हें किसी ना किसी रूप में धमकाया जा रहा है, जैसे कि लोग आप पर नजर बनाए हुए हैं, आपको देख रहे हैं या आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। फिर चाहे इन बातों के पीछे कोई सच्चाई हो या ना हो। पैरानोइया जैसी स्थिति बहुत से लोगों के साथ कभी न कभी होती है।

सरल शब्दों में समझें तो व्यामोह (paranoia) एक विचार प्रक्रिया है, जिसके कारण आपके अदंर दूसरों के प्रति संदेह या अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इस समस्या से पीड़ित लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें सताया जा रहा है। उन्हें शारीरिक नुकसान का खतरा महसूस हो सकता है, भले ही वे खतरे में न हों।

मनोभ्रंश (Dementia) से पीड़ित लोगों को कभी-कभी पैरानोइया की समस्या हो जाती है। यह उन लोगों में भी हो सकता है जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। पैरानॉयड विचार मानसिक बीमारी या व्यक्तित्व विकार (Personality Disorder) का लक्षण भी हो सकता है।

पैरानोइया के लक्षण (Symptoms of Paranoia)

दूसरों के प्रति विश्वास में कमी आना।

दूसरों के प्रति आपके अंदर मौजूद विश्वासों को लेकर लगातार तनाव या चिंता होना।

ये महसूस होना कि आपको गलत समझा जा रहा है।

दूसरों का आपके प्रति विश्वास की कमी महसूस करना।

जब कोई खतरा न हो तो भी पीड़ित या सताया हुआ महसूस करना।

एकांत में रहना।

पैरानोइया के कारण (causes of paranoia)

पैरानॉयड बिहेवियर आमतौर पर व्यक्तित्व विकार या सिजोफ्रेनिया (schizophrenia) जैसी अन्य मानसिक बीमारियों के कारण होता है। इसके अलावा ये समस्या जेनेटिक्स, स्ट्रेस, ब्रेन केमेस्ट्री के कारण भी हो सकती है। ड्रग्स के अधिक सेवन से भी पैरानोइया हो सकता है।

