महाराष्ट्र में इस साल स्वाइन फ्लू से मरनेवाले को थी कोई ना कोई बीमारी,स्वाइन फ्लू में ये बीमारियां मानी जाती हैं comorbidities

Swine Flu Death And Comorbidities: महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार पुणे सर्किल में इस साल स्वाइन फ्लू के कुल 61 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की मृत्यु हो गयी। यह आंकड़े अब तक स्वाइन फ्लू से होनेवाली मृत्युदर में सबसे हाई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार स्वाइन फ्लू से मरनेवाले 38% लोगों को किसी ना किसी प्रकार की क्रोनिक बीमारी थी या वे सहरोग से बीमार थे। जबकि, स्वाइन फ्लू के अधिकांश मरीज 41 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के थे। (Swine Flu Death And Comorbidities In Hindi.)

स्वाइन फ्लू के हाई-रिस्क ग्रुप कौन हैं?

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब राज्य में स्वाइन फ्लूके मामलों में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ऐसा देखा गया है कि पिछले 2 वर्षों में स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है। इसीलिए पिछले कुछ महीनों में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं, स्वाइन फ्लू से पॉजिटिव पाए गए कई लोगों में कॉम्बर्डिटीज (comorbidities) या बीमारियां थी।

क्यों बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के मामले

एक्सपर्ट्स के अनुसार,लोगों में स्वाइन फ्लू वैक्सीन से जुड़ी जानकारी कम है। इसीलिए, हाई रिस्क ग्रुप्स जैसे हेल्थ केयर स्टाफ, किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित लोगों और प्रेगनेंट महिलाओं को स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया जाना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार,

7 अक्टूबर 2022 तक महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से मृत्यु के 185 मामले दर्ज किए गए हैं।

वहीं, 118 लोगों में किसी बीमारी की पुष्टि दी गयी।

जबकि 73 मामले ( 38%) लोगों में कोई ना कोई बीमारी थी।

वहीं, 1-10 साल के कुछ बच्चों की भी मृत्यु स्वाइन फ्लू से दर्ज की गयी।

इस मृत्युदर को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंट महिलाओं और क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है।

इन बीमारियों को माना जाता है स्वाइन फ्लू का सहरोग

डायबिटीज मेलिटस ( Diabetes mellitus)

हायपरटेंशन या हाई बीपी (hypertension)

(hypertension) इस्किमिक हार्ट डिजिज ( ischemic heart disease)

क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजिज (chronic obstructive pulmonary disease)

टीबी (Tuberculosis)