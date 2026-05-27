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भारत में इबोला का संदिग्ध मामला, बेंगलुरू आई युगांडा की महिला में दिखे लक्षण

Ebola Virus: युगांडा से भारत आई एक महिला में इबोला का संदिग्ध मामला सामने आया है। इस महिला में इबोला संक्रमण के लक्षण नजर आने बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए जानते हैं भारत में इबोला का इतना खतरा क्यों है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 27, 2026 8:03 AM IST

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महिला हालही में युगांडा से लौटी है।

अफ्रीकी देश और यूरोप के बाद भारत में भी इबोला संक्रमण का संदिग्ध मामला सामने आया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में युगांडा की एक 28 वर्षीय महिला में इबोला संक्रमण के हल्के लक्षण सामने आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला में इबोला का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जानकारी के मुताबिक, युगांडा से आई एक महिला में इबोला जैसे लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद उसे निगरानी में रखा गया है और उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। युगांडा की महिला में इबोला के संदिग्ध लक्षण सामने आने की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि महिला हाल ही में इबोला प्रभावित क्षेत्र से भारत आई थी। शुरुआत में वह एक होटल में ठहरी हुई थी, लेकिन शरीर दर्द जैसे लक्षण सामने आने के बाद उसे बेंगलुरु के सरकारी 'एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल' में शिफ्ट कर दिया गया।

जांच के लिए भेजा गया संदिग्ध मरीज का सैंपल

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बेंगलुरु में महिला में मिला संदिग्ध इबोला संक्रमण के सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) भेजे गए हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर महिला को आइसोलेशन में रखा गया है और उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि महिला इबोला प्रभावित इलाके से आई थी और बाद में उसमें हल्के लक्षण दिखाई दिए, इसलिए सावधानी के तौर पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है।

Ebola outbreak escalates in Africa: India issues travel advisory, airport screening tightened as WHO warns crisis is spiralling; Uganda reports fresh cases (Image created using AI) इबोला संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

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महिला के संपर्क में आए लोगों की हो रही है पहचान

अधिकारियों ने बताया कि युगांडा की यात्रा करने के बाद महिला जिस होटल में ठहरी थी और वहां किन लोगों को संपर्क में आई थी, उसकी जांच की जा रही है। एक टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद नियमों के अनुसार, महिला में इबोला संक्रमण की दोबारा जांच की जाएगी और फिर आगे के प्रोसेस को शुरू किया जाएगा।

WHO ने घोषित किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। अफ्रीकी देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी आने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके फैलने की आशंका के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। WHO के अनुसार, इबोला एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरल बीमारी है, जिसकी मृत्यु दर काफी अधिक हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रवों के संपर्क में आने से यह वायरस फैलता है। बीमारी के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और कुछ मामलों में ब्लीडिंग शामिल हैं।

हाल के दिनों में युगांडा समेत कुछ अफ्रीकी देशों में इबोला संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बाद कई देशों ने एयरपोर्ट स्क्रीनिंग और हेल्थ सर्विलांस को सख्त कर दिया है। भारत में भी स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More